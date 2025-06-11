17 ударов «шахедами» за 9 минут - РФ массированно атаковала Харьков, есть погибшие

Россияне ударили дронами по жилым кварталам на юге Харькова – более 50 человек ранены.

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Россия нанесла массированный удар по Харькову. 2 человека погибли, 54 — ранены, других до сих пор ищут под завалами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«С 00:31 до 00:40 враг нанёс удар 17 ударными дронами типа «шахед» по двум районам Харькова — Слободскому и Основянскому.

Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт. Горящие квартиры, разрушенные крыши, выгоревшие автомобили, выбитые окна.

Повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты. Всё это — обычные объекты мирной жизни. Те, которые ни в коем случае не должны становиться мишенью.

Коммунальные и экстренные службы, волонтёры работают без остановки — устраняют последствия, помогают пострадавшим, восстанавливают подачу газа, света и воды», — отметил Терехов.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что число раненых в результате атаки вражеских дронов на Харьков возросло до 57.

Медики оказывают необходимую помощь.

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