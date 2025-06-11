В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час из-за массового мародерства

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ввела комендантский час в центре города из-за случаев мародёрства со стороны участников протеста. Об этом сообщает CNN.
Протесты против мер администрации США по борьбе с нелегальной миграцией переросли в столкновения между демонстрантами и правоохранителями, а также привели к случаям мародёрства и вандализма.
Мэр города Карен Басс заявила, что ограничения будут действовать с 20:00 вторника до 6:00 среды по местному времени.
По словам источника в правоохранительных органах, ограничения затронут менее 100 тысяч человек из 4 миллионов жителей Лос-Анджелеса.
Офис мэра также опубликовал схему границ зоны, на которую распространяется комендантский час в центре калифорнийской столицы.
Как известно, во время протестов против иммиграционной политики, которые прошли на этой неделе, в центре Лос-Анджелеса было ограблено примерно 23 предприятия.
Басс уточнила, что это «жестокое поведение» стало одной из причин, по которой власти города приняли решение ввести ограничения.
«Комендантский час рассматривался в течение нескольких дней. Однако после насилия, произошедшего прошлой ночью, — 23 магазина были разграблены, — и просто из-за масштабного характера вандализма, мы достигли критической точки», — сказала она.
По данным полиции, подозреваемые грабители ограбили магазины Adidas, Apple Store, два диспансера, аптеку и ювелирный магазин.
Напомним, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подает иск против президента США Дональда Трампа из-за решения отправить войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес.
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