В центре Лос-Анджелеса ввели комендантский час из-за массового мародерства

Городские власти прибегли к ограничениям после столкновений между протестующими и полицией, которые переросли в грабеже более 20 магазинов.

Фото: АР

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Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ввела комендантский час в центре города из-за случаев мародёрства со стороны участников протеста. Об этом сообщает CNN.

Протесты против мер администрации США по борьбе с нелегальной миграцией переросли в столкновения между демонстрантами и правоохранителями, а также привели к случаям мародёрства и вандализма.

Мэр города Карен Басс заявила, что ограничения будут действовать с 20:00 вторника до 6:00 среды по местному времени.

По словам источника в правоохранительных органах, ограничения затронут менее 100 тысяч человек из 4 миллионов жителей Лос-Анджелеса.

Офис мэра также опубликовал схему границ зоны, на которую распространяется комендантский час в центре калифорнийской столицы.

Как известно, во время протестов против иммиграционной политики, которые прошли на этой неделе, в центре Лос-Анджелеса было ограблено примерно 23 предприятия.

Басс уточнила, что это «жестокое поведение» стало одной из причин, по которой власти города приняли решение ввести ограничения.

«Комендантский час рассматривался в течение нескольких дней. Однако после насилия, произошедшего прошлой ночью, — 23 магазина были разграблены, — и просто из-за масштабного характера вандализма, мы достигли критической точки», — сказала она.

По данным полиции, подозреваемые грабители ограбили магазины Adidas, Apple Store, два диспансера, аптеку и ювелирный магазин.

Напомним, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что подает иск против президента США Дональда Трампа из-за решения отправить войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес.

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