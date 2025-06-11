У центрі Лос-Анджелеса запровадили комендантську годину через масове мародерство

Міська влада вдалася до обмежень після сутичок між протестувальниками та поліцією, які переросли у грабежі понад 20 магазинів.

Фото: АР

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Мер Лос-Анджелеса Карен Басс запровадила комендантську годину в центрі міста через факти мародерства учасників протесту. Про це повідомляє CNN.

Протести проти заходів адміністрації США по боротьбі з нелегальними мігрантами переросли в сутички між демонстрантами і правоохоронцями, а також призвели до випадків мародерства і вандалізму.

Мер міста Карен Басс заявила, що обмеження будуть діяти з 20:00 вівторка до 6:00 середи за місцевим часом.

За словами джерела у правоохоронних органах, обмеження торкнуться менше 100 тисяч осіб з 4 мільйонів жителів Лос-Анджелеса.

Офіс міського голови також оприлюднив графік кордонів зони, на яку поширюється комендантська година в центрі каліфорнійської столиці.

Як відомо, під час протестів проти імміграційної політики, які відбулися цього тижня, в центрі Лос-Анджелеса було пограбовано приблизно 23 підприємства.

Басс уточнила, що ця «насильницька поведінка» і стала однією з причин, чому міська влада вирішила запровадити обмеження.

«Комендантська година розглядалася впродовж декількох днів. Однак після насильства, що відбулося минулої ночі, - 23 магазини були розграбовані, - і просто через масштабний характер вандалізму, ми дійшли до критичної точки», - сказала вона.

За даними поліції, підозрювані грабіжники пограбували магазини Adidas, Apple Store, два диспансери, аптеку та ювелірний магазин.

Нагадаємо, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що подає позов проти президента США Дональда Трампа через рішення відправити війська Національної гвардії до Лос-Анджелеса.

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