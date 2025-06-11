17 ударів «шахедами» за 9 хвилин — РФ масовано атакувала Харків, є загиблі

Росіяни вдарили дронами по житлових кварталах на півдні Харкова — понад 50 людей поранені.

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Росія завдала масованого удару по Харкові. 2 людини загинуло, 54 — поранені, інших — досі шукають під завалами. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«З 00:31 до 00:40 ворог завдав удару 17-ма ударними дронами типу «шахед» по двох районах Харкова - Слобідському та Основʼянському.

Є прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Палаючі квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна.

Пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об’єкти. Усе це — звичайні об’єкти мирного життя. Ті, які в жодному разі не мають ставати мішенню.

Комунальні та екстрені служби, волонтери працюють без упину — ліквідують наслідки, допомагають постраждалим, відновлюють подачу газу, світла і води», — зазначив Терехов.

Очільник ОВА Олег Синєгубов зазначив, що кількість поранених внаслідок атаки ворожими дронами на Харків зросла до 57.

Медики надають необхідну допомогу.

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