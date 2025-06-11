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Пассивный просмотр ленты в соцсетях – главный враг психического здоровья

20:05, 11 июня 2025
Новые исследования показали, что более двух часов ежедневного «думскролинга» могут существенно повысить риск тревожности и депрессии у подростков.
Пассивный просмотр ленты в соцсетях – главный враг психического здоровья
Фото: openaccessgovernment.org
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Подростки, которые ежедневно проводят более двух часов за пассивным просмотром контента на телефоне или планшете, в два раза чаще сталкиваются с тревожностью и в четыре раза чаще — с депрессией. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования канадских нейроученых, передает DailyMail.

В течение девяти месяцев ученые наблюдали за 580 подростками в возрасте от 12 до 17 лет, у которых до начала исследования не было диагностировано никаких психических расстройств. Однако за этот период у 45% участников появились симптомы, требующие дальнейшего медицинского обследования.

Профессор Эмма Дюерден, ведущая исследовательница и глава Канадского научного центра по изучению нейронауки и нарушений обучения, отмечает:

«Это действительно шокирующие цифры. До пандемии Covid-19 уровень тревожности среди подростков составлял 8–15%. Сейчас почти каждый второй сообщает об ее усилении. Это тревожный сигнал».

Что такое «думскроллинг» и почему он опасен

«Думскроллинг» — это пассивное, бесконтрольное пролистывание ленты в соцсетях, как правило, с негативным или тревожным контентом. Именно такой тип взаимодействия с экраном оказался наиболее вредным для психического здоровья подростков.

Кроме того, исследователи собрали данные о продолжительности экранного времени, частоте публикаций в соцсетях, демографических характеристиках, а также уровне эмоциональных и поведенческих трудностей.

По словам ученых, подростковый возраст — критический этап для формирования навыков эмоциональной саморегуляции и контроля импульсов. Чрезмерное использование гаджетов в этот период может серьезно навредить этим процессам.

«Мы видели случаи, когда подростки проводят у экрана до 15 часов в день. Они просыпаются — и сразу в телефон. Это уже не исключение, а новая норма», — говорит профессор Дюерден.

Что делать родителям

Эксперты советуют ограничивать экранное время до двух часов в день и поощрять физическую активность. Однако признают: на практике это довольно сложно.

Напомним, по данным британской службы здравоохранения (NHS), в 2023 году более 20% детей в возрасте от 8 до 16 лет имели вероятные проблемы с психическим здоровьем — это на 7% больше по сравнению с 2017 годом.

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