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Як самозайнятим особам стати на облік за місцезнаходженням робочого місця — роз’яснення

18:54, 11 червня 2025
Якщо робоче місце знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце постійного проживання, то особа повинна стати на облік за неосновним місцем обліку в ДПС за місцезнаходженням свого робочого місця.
Як самозайнятим особам стати на облік за місцезнаходженням робочого місця — роз’яснення
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Головне управління Державної податкової служби у Луганській області роз’яснило, як фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, стати на облік за місцезнаходженням робочого місця.

Відповідно до п. 63.3 ПКУ платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Пунктом 6.8 розд. VII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 9.12.2011 №1588 визначено, що облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, у контролюючих органах здійснюється з урахуванням, зокрема, такого:

  • якщо робоче місце нотаріуса знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання, то нотаріус повинен стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням свого робочого місця відповідно до розд. IV ПКУ;
  • про адресу робочого місця особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, така особа надає відомості шляхом подання заяви про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням за формою №20-ОПП, згідно з розд. VIII Порядку №1588 або може зазначити в заяві за формою №5-ОПП під час взяття на облік у контролюючих органах.

Якщо фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, зазначила дані про робоче місце (офіс) у Заяві за ф. №5-ОПП під час взяття на облік у контролюючих органах, платник податків звільняється від обов’язку подання до контролюючого органу заяви про такий об’єкт згідно з розд. VIII Порядку №1588.

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