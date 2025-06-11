Признание отцовства — как получить свидетельство о рождении с новыми сведениями

Регистрация рождения ребенка осуществляется одновременно с определением его происхождения и присвоением фамилии, собственного имени и отчества.

Фото: dolynska.city

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Министерство юстиции Украины напомнило, как получить свидетельство о рождении с новыми сведениями.

Не позднее одного месяца со дня рождения ребенка родители обязаны зарегистрировать его рождение в органе государственной регистрации актов гражданского состояния (далее — ЗАГС).

Регистрация рождения ребенка осуществляется одновременно с определением его происхождения и присвоением фамилии, собственного имени и отчества. После регистрации родителям выдается свидетельство о рождении.

Согласно статье 121 Семейного кодекса Украины (далее — Кодекс), права и обязанности матери, отца и ребенка основываются на происхождении ребенка от них, засвидетельствованном органом ЗАГС в порядке, установленном статьями 122 и 125 данного Кодекса.

Не всегда отцовство ребенка устанавливается сразу после его рождения. Иногда по тем или иным причинам отец указан в свидетельстве о рождении со слов матери в соответствии с частью первой статьи 135 Кодекса. Впоследствии ситуация может измениться: отец может выразить желание официально признать свое отцовство, либо суд по результатам рассмотрения дела вынесет решение о признании отцовства или установлении факта отцовства. Следует отметить, что в отдельных случаях в судебном порядке также решаются вопросы о признании материнства или установлении факта материнства.

Следующим шагом является внесение изменений в актовую запись гражданского состояния.

Согласно статье 134 Кодекса, на основании заявлений лиц, указанных в статье 126 этого Кодекса, либо решения суда орган государственной регистрации актов гражданского состояния вносит соответствующие изменения в актовую запись о рождении, составленную органами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины, и выдает новое свидетельство о рождении.

В случае признания отцом своего отцовства он и мать подают в ЗАГС совместное заявление.

Если отцовство/материнство признано в судебном порядке, соответствующее заявление подает лицо, получившее решение суда.

Место подачи заявления

Согласно пункту 2.1 раздела II Правил внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановления и аннулирования, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 12.01.2011 № 96/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 14.01.2011 за № 55/18793 (далее — Правила), заявление о признании отцовства, которое является основанием для внесения изменений, может быть подано в отдел ЗАГС по месту хранения первого экземпляра актовой записи о рождении (кроме случаев, когда актовая запись составлена дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины) либо по месту вынесения решения суда о признании отцовства.

В условиях военного положения, введенного в Украине с 24.02.2022, заявление о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния подается в любой отдел ЗАГС, расположенный на подконтрольной украинской власти территории.

Кроме того, заявление можно подать, обратившись в центр предоставления административных услуг.

За границей можно обратиться в дипломатические представительства и консульские учреждения Украины.

Документы, которые необходимо подать:

– Заявление о признании отцовства установленной формы. Заявление принимается отделом ЗАГС путем формирования и регистрации с использованием программных средств ведения Государственного реестра актов гражданского состояния граждан. Сформированное заявление распечатывается должностным лицом и, при отсутствии замечаний к сведениям, указанным в нем, подписывается заявителем (пункт 1.5 раздела I Правил).

Если заявление о признании отцовства, являющееся основанием для внесения изменений в актовую запись о рождении после государственной регистрации рождения, не может быть подано лично, оно может быть подано через представителя или отправлено по почте при условии нотариального удостоверения подлинности подписи.

Полномочия представителя должны основываться на нотариально удостоверенной доверенности.

– Решение суда (при наличии).

– Паспорт гражданина Украины, паспортный документ иностранца либо документ, удостоверяющий личность лица без гражданства — заявителя. В случае подачи заявления гражданином Украины, постоянно проживающим за границей, предъявляется паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

При предъявлении е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу, а также получении их электронных копий или отдельных данных, содержащихся в указанных электронных копиях, их проверка или формирование осуществляется в соответствии с Порядком формирования и проверки е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу, их электронных копий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 18.08.2021 № 911.

– Свидетельство о рождении ребенка.

– Другие документы, необходимые для рассмотрения заявления и решения вопроса по существу.

Документы, составленные на иностранном языке, подаются для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния вместе с их переводами на украинский язык, удостоверенными в установленном порядке, которые остаются в делах отдела государственной регистрации актов гражданского состояния, принявшего заявление.

Если основанием для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния является решение суда или если определенное судебное решение необходимо для внесения изменений, внесение изменений в актовые записи гражданского состояния по заявлению заявителя осуществляется исключительно на основании экземпляра судебного решения в электронной форме, полученного в результате информационного взаимодействия между Единым государственным реестром судебных решений и Государственным реестром актов гражданского состояния граждан (пункт 1.5 раздела I Правил).

В случае подачи в отдел ЗАГС решения иностранного суда о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния вопрос о его исполнении решается в соответствии с действующим законодательством Украины и с учетом требований международных договоров Украины о правовой помощи, обязательность которых одобрена Верховной Радой Украины (пункт 1.13 раздела I Правил).

Срок рассмотрения

Согласно пункту 1.10 раздела I Правил, вопрос о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния рассматривается в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи соответствующего заявления в отдел ЗАГС.

При наличии уважительных причин этот срок продлевается с письменного разрешения руководителя отдела государственной регистрации актов гражданского состояния управления государственной регистрации (по месту их подачи), но не более чем на три месяца.

Дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины такой вопрос рассматривается в шестимесячный срок со дня подачи им соответствующего заявления.

Отдел ЗАГС, дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины не вправе отказать гражданину в приеме и рассмотрении заявления о внесении изменений (пункт 2.3 раздела II Правил).

На основании собранных документов и по результатам проверки отдел ЗАГС, дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины составляет обоснованное заключение о внесении изменений в актовую запись (или несколько актовых записей) гражданского состояния либо об отказе в этом — по форме, приведенной в приложении 2 (пункт 2.12 раздела II Правил).

В случае отказа во внесении изменений в актовую запись гражданского состояния в заключении должны быть четко указаны причины отказа и указано о возможности его обжалования в судебном порядке.

Обращаем внимание, что согласно пункту 2.8 раздела II Правил, если в актовой записи о рождении ребенка отцом указан муж заявительницы или иное лицо (за исключением случаев, предусмотренных статьей 135 Кодекса), то в признании отцовства отдел ЗАГС откажет до решения судом вопроса об исключении из актовой записи о рождении сведений об отце.

В случае возникновения вопросов или для уточнения информации вы можете позвонить на горячие линии отделов ЗАГС управлений государственной регистрации межрегиональных управлений Министерства юстиции.

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