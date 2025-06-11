Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих постах о Трампе

Илон Маск отметил, что некоторые публикации о Дональде Трампе зашли слишком далеко.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск устроили публичную ссору.

Позже Илон Маск заявил, что его посты о президенте США Дональде Трампе на прошлой неделе «зашли слишком далеко». Об этом он сообщил в соцсети X.

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — отметил он.

Добавим, Илон Маск поддержал идею импичмента Дональду Трампу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.