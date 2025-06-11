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Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих постах о Трампе

10:36, 11 июня 2025
Илон Маск отметил, что некоторые публикации о Дональде Трампе зашли слишком далеко.
Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих постах о Трампе
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Как известно, президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск устроили публичную ссору.

Позже Илон Маск заявил, что его посты о президенте США Дональде Трампе на прошлой неделе «зашли слишком далеко». Об этом он сообщил в соцсети X.

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — отметил он.

Добавим, Илон Маск поддержал идею импичмента Дональду Трампу.

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Дональд Трамп Илон Маск

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