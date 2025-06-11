США и Китай достигли торгового соглашения — о чем договорились стороны

Вашингтон и Пекин достигли соглашения о рамочном соглашении, которое стремится вернуть на правильный путь торговое перемирие между двумя странами.

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Соединенные Штаты Америки и Китай договорились о рамочном соглашении по возвращению к торговому перемирию и отмене экспортных ограничений Пекина на редкоземельные элементы. Об этом сообщает Reuters.

В частности, после двух дней переговоров в Лондоне министр торговли США Говард Лутник заявил, что рамочное соглашение «наполняет содержанием» договоренности, достигнутые в прошлом месяце в Женеве, касающиеся снижения взаимных пошлин, которые достигли разрушительных трехзначных уровней.

По его словам, новая договоренность в Лондоне предусматривает отмену китайских ограничений на экспорт редкоземельных минералов и магнитов.

Однако подробностей он не раскрыл.

«Мы достигли рамочного соглашения по реализации женевского консенсуса и договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора двух президентов», — отметил Лутник.

Он указал, что теперь обе стороны представят соглашение своим лидерам для утверждения.

«Если оно будет одобрено, мы начнем реализацию», — добавил министр торговли.

Стороны имеют время до 10 августа, чтобы согласовать полноценное соглашение.

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