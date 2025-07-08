В Уряді назвали міністерство із другим за величиною бюджетом після Міноборони

Міністерство застосовує капітал для різних програм.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мінсоцполітики має другий за розміром в Україні бюджет після Міноборони – він складає 420 млрд грн. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович на саміті International Invest Summit: Jazz Business 2025, пише Mind.

За словами Жолнович, міністерство застосовує кошти для низки соціальних програм, зокрема — у реалізацію демографічної стратегії, яка охоплює підтримку людей різного віку. Одним із напрямів є створення соціальних дитячих садків на базі підприємств, що дозволить жінкам поєднувати кар’єру з материнством.

«Є ще багато сервісів, наприклад, для дітей з інвалідністю, денний догляд і розвиток, для тих, хто ніколи не виходили зі свого будинку і були відповідальні за батьків. Також Уряд підтримує зайнятості для людей пенсійного і передпенсійного віку», — зазначила міністерка.

З 2025 року в Україні з’являться два нові типи соціальних підприємств — зокрема, ті, що працюють за моделлю трудової інтеграції. Держава підтримуватиме такі бізнеси за умови, що вони найматимуть людей з інвалідністю.

До кінця поточного року всі соціальні установи, які раніше були єдиними постачальниками послуг для людей з інвалідністю, буде трансформовано в підприємства та товариства. Тепер ринок соціальних послуг відкриється для недержавних надавачів.

Наразі 80% контрактів Мінсоцполітики укладається з громадськими організаціями та ФОПами, які звільняються від сплати ПДФО, наголосила Жолнович.

Окремо вона розповіла про ініціативу «Центри життєстійкості» — це простори, де надають підтримку сім’ям, у яких народилися діти з інвалідністю, послуги тимчасового відпочинку для осіб з інвалідністю, а також приживання для ВПО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.