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У Мінкультури не надавали дозволів на проведення робіт на залишках палацу Розумовського у Києві

11:28, 8 липня 2025
У міністерстві заявили, що не надавали дозволів на проведення будь-яких робіт.
У Мінкультури не надавали дозволів на проведення робіт на залишках палацу Розумовського у Києві
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Міністерство культури та стратегічних комунікацій повідомило про поновлення законних робіт на території залишків палацу останнього гетьмана України Кирила Розумовського — пам’ятки XVIII століття, внесеної до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Представники Департаменту культурної спадщини МКСК оперативно виїхали на місце після повідомлення про продовження робіт попри раніше накладену заборону.

Хоч будівельної техніки на ділянці не зафіксували, але фіксація попередніх дій робітників викликала у місцевих мешканців обурення, які звернулися до Національної поліції, вказали у Мінкультури.

У міністерстві наголосили, що не надавали дозволів на проведення будь-яких робіт. Ще у квітні 2025 року забудовника оштрафували на 170 тисяч гривень і зобов’язали негайно зупинити будь-яку діяльність.

Наразі роботи припинено, ситуація перебуває на контролі держави.

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поліція Київ Міністерство культури та стратегічних комунікацій культура

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