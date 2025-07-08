У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу

08:12, 8 липня 2025
У Києві та області попередили про грозу: утримається до кінця дня 8 липня.
Джерело фото: Unsplash
У найближчу годину з утриманням до кінця дня 8 липня в Києві та Київській області очікується гроза. Про це повідомляє Український гідрометцентр, зазначаючи, що погодне явище відповідає I рівню небезпечності (жовтий).
Фахівці закликають мешканців дотримуватись правил безпеки:
- Уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев.
- Не паркувати автомобілі біля потенційно небезпечних об'єктів.
У разі надзвичайних ситуацій:
- Підтоплення проїжджої частини або тротуарів — звертайтесь до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.
- Падіння дерев або зламані гілки — аварійна служба КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.
- Загроза життю через падіння дерев чи гілок — телефонуйте до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (КАРС).
- Травмування людей — швидка: 103.
- Несправність світлофорів чи дорожніх знаків — звертайтесь до ЦОДР: 050-387-35-42.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.