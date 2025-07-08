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У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу

08:12, 8 липня 2025
У Києві та області попередили про грозу: утримається до кінця дня 8 липня.
У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу
Джерело фото: Unsplash
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У найближчу годину з утриманням до кінця дня 8 липня в Києві та Київській області очікується гроза. Про це повідомляє Український гідрометцентр, зазначаючи, що погодне явище відповідає I рівню небезпечності (жовтий).

Фахівці закликають мешканців дотримуватись правил безпеки:

  • Уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев.
  • Не паркувати автомобілі біля потенційно небезпечних об'єктів.

У разі надзвичайних ситуацій:

  • Підтоплення проїжджої частини або тротуарів — звертайтесь до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.
  • Падіння дерев або зламані гілки — аварійна служба КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.
  • Загроза життю через падіння дерев чи гілок — телефонуйте до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (КАРС).
  • Травмування людей — швидка: 103.
  • Несправність світлофорів чи дорожніх знаків — звертайтесь до ЦОДР: 050-387-35-42.

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