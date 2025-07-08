У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки через грозу

У Києві та області попередили про грозу: утримається до кінця дня 8 липня.

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У найближчу годину з утриманням до кінця дня 8 липня в Києві та Київській області очікується гроза. Про це повідомляє Український гідрометцентр, зазначаючи, що погодне явище відповідає I рівню небезпечності (жовтий).

Фахівці закликають мешканців дотримуватись правил безпеки:

Уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев.

Не паркувати автомобілі біля потенційно небезпечних об'єктів.

У разі надзвичайних ситуацій:

Підтоплення проїжджої частини або тротуарів — звертайтесь до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19 .

проїжджої частини або тротуарів — звертайтесь до диспетчерської КК «Київавтодор»: . Падіння дерев або зламані гілки — аварійна служба КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18 .

— аварійна служба КО «Київзеленбуд»: . Загроза життю через падіння дерев чи гілок — телефонуйте до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (КАРС).

через падіння дерев чи гілок — телефонуйте до рятувальників: або (КАРС). Травмування людей — швидка: 103 .

— швидка: . Несправність світлофорів чи дорожніх знаків — звертайтесь до ЦОДР: 050-387-35-42.

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