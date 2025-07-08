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Мы собираемся отправить еще оружие в Украину, особенно для защиты, — Трамп

08:44, 8 июля 2025
Трамп анонсировал увеличение оборонной помощи Украине: «Мы вынуждены это сделать».
Мы собираемся отправить еще оружие в Украину, особенно для защиты, — Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении усилить военную помощь Украине, подчеркнув, что речь идет преимущественно об оборонительном вооружении. Такое заявление прозвучало во время встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

В частности, отвечая на вопрос журналиста о перспективах поставки большего количества оружия Украине, Трамп подтвердил такие планы.

«Мы отправим еще оружие. Мы вынуждены это сделать. Они должны иметь возможность защитить себя. Сейчас по ним наносятся очень мощные удары. Мы будем вынуждены отправлять больше оружия. Это преимущественно оборонительное оружие, но удары действительно очень жесткие. В той бойне гибнет слишком много людей», — заявил президент США.

Также Трамп упомянул свой последний разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, отметив, что остался им разочарован.

«Я разочарован, честно говоря, что Путин не остановился. Я совсем не доволен Путиным», — сказал Трамп.

В Пентагоне объявили, что по поручению президента Дональда Трампа США посылают Украине дополнительное оборонное оружие.

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США оружие Украина Дональд Трамп война

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