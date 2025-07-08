В Украине запустили маркетплейс оружия для военных — DOT-Chain Defence

Министр обороны Рустем Умеров сообщил о запуске новой цифровой системы поставки вооружения для Сил обороны — DOT-Chain Defence. Это инновационный инструмент, функционирующий как «маркетплейс оружия» для быстрого снабжения фронта.
В пилотном проекте участвуют 10 бригад ВСУ. На их потребности Министерство обороны уже выделило 1 миллиард гривен, которые через IT-систему Государственного оператора тыла пойдут на закупку FPV-дронов. В ближайшее время список пополнится другими видами БПЛА, средствами РЭБ и роботизированными комплексами.
По словам Умерова, новая система позволяет каждой воинской части самостоятельно выбирать необходимое оборудование, что значительно ускоряет логистику. Если раньше на поставку оружия могли уходить месяцы, то теперь — всего несколько недель.
DOT-Chain Defence основана на успешной модели цифрового снабжения армии продуктами питания и имеет три ключевых преимущества:
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