В Украине запустили маркетплейс оружия для военных — DOT-Chain Defence

Новая цифровая система DOT-Chain Defence — это своеобразный маркетплейс оружия, созданный для оперативного обеспечения фронта.

Источник фото: Evgeniy Maloletka/AP

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Министр обороны Рустем Умеров сообщил о запуске новой цифровой системы поставки вооружения для Сил обороны — DOT-Chain Defence. Это инновационный инструмент, функционирующий как «маркетплейс оружия» для быстрого снабжения фронта.

В пилотном проекте участвуют 10 бригад ВСУ. На их потребности Министерство обороны уже выделило 1 миллиард гривен, которые через IT-систему Государственного оператора тыла пойдут на закупку FPV-дронов. В ближайшее время список пополнится другими видами БПЛА, средствами РЭБ и роботизированными комплексами.

По словам Умерова, новая система позволяет каждой воинской части самостоятельно выбирать необходимое оборудование, что значительно ускоряет логистику. Если раньше на поставку оружия могли уходить месяцы, то теперь — всего несколько недель.

DOT-Chain Defence основана на успешной модели цифрового снабжения армии продуктами питания и имеет три ключевых преимущества:

Военные самостоятельно выбирают, заказывают и резервируют необходимое снаряжение, видят сроки поставки, оставляют отзывы и получают быстрый отклик.

Производители получают прозрачный механизм взаимодействия с государством и прямую связь с военными.

Государство видит реальные потребности фронта, принимает решения на основе данных и поддерживает развитие отечественного ОПК.

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