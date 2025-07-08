В Правительстве объяснили, зачем выдают 5 тысяч гривен на подготовку первоклассников к школе

Родители получать средства на банковскую карту со специальным режимом использования.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров анонсировал запуск новой программы поддержки семей с детьми — «Пакунок школяра».

В Министерстве социальной политики сообщили, что сейчас ведется подготовка комплексного законопроекта по поддержке семей с детьми. В то же время отдельные инициативы уже начинают воплощаться в жизнь. В частности, по инициативе Президента Украины Правительство приняло постановление о предоставлении денежной помощи родителям будущих первоклассников.

Что предусматривает «Пакунок школяра»

Программа призвана облегчить финансовую нагрузку на семьи в период подготовки ребенка к школе — когда необходимо покупать канцтовары, одежду, обувь и т.п. Размер выплаты составит 5 тысяч гривен на каждого первоклассника.

Средства будут предоставляться одному из родителей ребенка на банковскую карту со специальным режимом использования. Потратить эти деньги можно будет только на товары, которые имеют соответствующие торговые коды (согласно КВЭД), — в частности, школьные принадлежности, одежду и обувь для детей.

Поддержка будет и для детей без родителей

Помощь получат не только дети в семьях, но и первоклассники, которые временно находятся в учреждениях и еще не обрели семью.

Условия выплаты

Главное условие — ребенок должен начать обучение в украинской школе на территории Украины. Это решение также направлено на то, чтобы стимулировать семьи оставаться в стране, отметили в Правительстве.

«Запуск “Пакунку школяра” — это небольшая часть нововведений, которые также направлены на создание условий, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине», — отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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