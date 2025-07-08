Грэм ожидает продвижения законопроекта о санкциях, позволяющего Трампу вводить пошлины против союзников РФ

Сенат США готовится рассмотреть законопроект, который предоставит президенту Дональду Трампу полномочия вводить высокие пошлины против стран, поддерживающих Россию экономически и способствующих ее военной машине.

Источник фото: Reuters

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм ожидает, что Сенат США рассмотрит новый законопроект, который позволит президенту Дональду Трампу вводить пошлины против стран, покупающих российские товары и финансирующих военную машину Москвы. Об этом он сообщил в своей публикации на платформе X.

Грэм выразил поддержку Трампу, подчеркнув его усилия по прекращению кровопролития в Украине, но указал, что для этого необходимы партнеры, готовые к сотрудничеству.

«Настало время дать президенту Трампу больше инструментов для завершения войны», — написал Грэм.

Он заявил, что Украина согласилась на прекращение огня и на все предложения о встречах, тогда как Путин продолжает игнорировать мирные инициативы.

Грэм ожидает, что Сенат продвинет двухпартийный законопроект о санкциях против России, который позволит вводить тарифы и санкции против стран, поддерживающих военную машину Путина и не оказывающих помощь Украине.

По его словам, в законопроекте будет предусмотрено президентское оговорочное положение, чтобы предоставить президенту Трампу максимальный рычаг влияния.

«У законопроекта уже 85 соавторов, и их количество растет. Пора положить конец этому кровопролитию», — добавил он.

Отметим, что США готовят 500% тариф на товары стран, которые покупают российскую нефть — большинство Сената поддерживает жесткие санкции против РФ.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является соавтором законопроекта о санкциях против РФ, предлагает сделать исключение в своем законопроекте, чтобы не наказывать некоторые страны ЕС, которые торгуют с РФ, но помогают обороне Украины. Это защитит их от предложенной им 500-процентной пошлины.

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