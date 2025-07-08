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В ЕС ищут 19 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета Украины, — FT

18:24, 8 июля 2025
Брюссель срочно ищет способы покрыть дефицит бюджета Украины в размере до 19 млрд. долларов в следующем году.
В ЕС ищут 19 миллиардов долларов для покрытия дефицита бюджета Украины, — FT
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Европейская комиссия обсуждает с государствами-членами Евросоюза различные варианты, как покрыть дефицит бюджета Украины в размере до 19 миллиардов долларов в 2026 году. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Многие заинтересованные стороны, рассчитывавшие на достижение соглашения о прекращении огня в этом году, теперь вынуждены пересматривать свои расходы и осознают, что дефицит сохраняется независимо от того, как они пересчитывают бюджет», – заявил высокопоставленный европейский чиновник.

В настоящее время Еврокомиссия обсуждает три варианта финансирования Украины в следующем году.

Один из вариантов предусматривает финансовую помощь в виде внебюджетных грантов, которые одновременно будут засчитываться в цели оборонных расходов стран НАТО. Это позволит достичь двойной цели: выполнить обязательства по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП и поддержать Украину.

«Вместо дублирования возможностей европейские союзники могли бы софинансировать украинские силы — рассматривая это как услугу, которую Украина оказывает для укрепления континентальной безопасности», — ранее предлагала Украина.

Еще один вариант — ускорить выплаты по текущей программе G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine), которая предусматривает оказание помощи Украине за счет прибыли от замороженных российских активов.

Еще одной альтернативой может стать получение большей прибыли от замороженных российских средств путем их реинвестирования в более рискованные активы, одновременно разрабатывая механизм распределения рисков на случай потенциально больших убытков, чтобы разделить эту ответственность с Бельгией, где находится большинство активов.

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