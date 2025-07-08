В Черкассах будут судить должностное лицо КП за причинение ущерба на более 600 тыс грн при закупке шин

В прокуратуре сообщили, что в результате неправомерных действий подозреваемого заключены два договора о закупке шин по завышенной цене.

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В Черкассах правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела одного из коммунальных предприятий по факту злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия и причинившего существенный ущерб охраняемым законом интересам юридического лица.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, руководитель отдела коммунального предприятия г. Черкассы, который был наделен полномочиями осуществления постоянного мониторинга рыночных цен с целью выявления оптимального варианта, решил использовать свое служебное положение вопреки интересам службы.

Так, злоумышленник, достоверно зная действительную рыночную стоимость шин для транспортных средств, с целью получения неправомерной выгоды для поставщика, предоставил директору своего предприятия служебные записки с завышенной ожидаемой стоимостью предметов закупки, которые были использованы для объявления и проведения торгов.

«В результате неправомерных действий подозреваемого заключены два договора о закупке шин по завышенной цене, что причинило ущерб предприятию на общую сумму более 600 тысяч гривен», - заявили в прокуратуре.

Следственным судьей подозреваемому избрана мера пресечения в виде залога в размере 90 840 гривен и возложены на него соответствующие обязанности, предусмотренные УПК Украины.

Должностному лицу грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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