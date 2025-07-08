Практика судів
  1. В Україні

У Черкасах судитимуть посадовця КП за спричинення збитків на понад 600 тис грн під час закупівлі шин

23:55, 8 липня 2025
У прокуратурі повідомили, що унаслідок неправомірних дій підозрюваного укладено два договори про закупівлю шин за завищеною ціною.
У Черкасах судитимуть посадовця КП за спричинення збитків на понад 600 тис грн під час закупівлі шин
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Черкасах правоохоронці скерували до суду скеровано обвинувальний акт відносно начальника відділу одного із комунальних підприємств за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, керівник відділу комунального підприємства м. Черкаси, який був наділений повноваженнями здійснення постійного моніторингу ринкових цін з метою виявлення оптимального варіанту, вирішив використати своє службове становище всупереч інтересам служби.

Так, зловмисник, достовірно знаючи дійсну ринкову вартість шин для транспортних засобів, з метою одержання неправомірної вигоди для постачальника, надав директору свого підприємства службові записки із завищеною очікуваною вартістю предметів закупівлі, які були використані для оголошення та проведення торгів.

«Унаслідок неправомірних дій підозрюваного укладено два договори про закупівлю шин за завищеною ціною, що спричинило збитки підприємству на загальну суму понад 600 тисяч гривень», - заявили у прокуратурі.

Слідчим суддею підозрюваному обрано запобіжний захід у виді застави у розмірі 90 840 гривень та покладено на нього відповідні обов’язки, передбачені КПК України.

Посадовцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Черкаси

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
3756 кримінальних проваджень стосовно бізнесу вже закрито – Генпрокурор Руслан Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що з 20 тисяч за підсумками якісного аудиту вже закрито 3756 кримінальних проваджень стосовно бізнесу.

В Україні є проблеми з вмотивованістю судових рішень про продовження строку дії запобіжних заходів – Верховний Суд

Як вирішити проблему, з огляду на те, що Верховний Суд не переглядає ухвали слідчих суддів, поки що незрозуміло.

Держоргани зобов’яжуть відповідати на запити лобістів і пропускати до будівель у спрощеному порядку – комітет рекомендував законопроект

Комітет правової політики рекомендував парламенту прийняти законопроект щодо розширення прав лобістів, прийняття якого до 1 вересня вимагає Американська торговельна палата.

Ольга Стефанішина прокоментувала відео з TikTok Мін’юсту, де у працівників було її фото на заставці телефонів

Міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що у TikTok вже з’явилося нове відео з новою заставкою на мобільних телефонах працівників Мін’юсту.

Міноборони розробило тест для військовослужбовців на сайті Армія+, які бажають перевестися до іншої бригади

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко вказала, що тепер дізнатися про можливість переведення можна через тест на сайті Армія+.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео