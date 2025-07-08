У Черкасах судитимуть посадовця КП за спричинення збитків на понад 600 тис грн під час закупівлі шин

У прокуратурі повідомили, що унаслідок неправомірних дій підозрюваного укладено два договори про закупівлю шин за завищеною ціною.

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У Черкасах правоохоронці скерували до суду скеровано обвинувальний акт відносно начальника відділу одного із комунальних підприємств за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, керівник відділу комунального підприємства м. Черкаси, який був наділений повноваженнями здійснення постійного моніторингу ринкових цін з метою виявлення оптимального варіанту, вирішив використати своє службове становище всупереч інтересам служби.

Так, зловмисник, достовірно знаючи дійсну ринкову вартість шин для транспортних засобів, з метою одержання неправомірної вигоди для постачальника, надав директору свого підприємства службові записки із завищеною очікуваною вартістю предметів закупівлі, які були використані для оголошення та проведення торгів.

«Унаслідок неправомірних дій підозрюваного укладено два договори про закупівлю шин за завищеною ціною, що спричинило збитки підприємству на загальну суму понад 600 тисяч гривень», - заявили у прокуратурі.

Слідчим суддею підозрюваному обрано запобіжний захід у виді застави у розмірі 90 840 гривень та покладено на нього відповідні обов’язки, передбачені КПК України.

Посадовцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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