Роман Марчук став новим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Романа Марчука на одну з ключових посад у зовнішній розвідці.

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Президент України Володимир Зеленський призначив Романа Марчука на посаду заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України. Відповідний указ №470/2025 оприлюднено на сайті Офісу Президента.

У документі зазначено: «Призначити Марчука Романа Миколайовича заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України».

Як відомо, 2 жовтня 2024 року Володимир Зеленський підписав указ №679/2024, яким звільнив Олега Луговського з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки, а указом №681/2024 призначив його першим заступником голови відомства. Також указом №680/2024 з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України було звільнено Олега Сінайка. Указом №682/2024 заступником голови відомства був призначений Геннадій Богач.

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