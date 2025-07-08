Роман Марчук стал новым заместителем главы Службы внешней разведки Украины

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Романа Марчука на одну из ключевых должностей во внешней разведке.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Марчука на должность заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины. Соответствующий указ №470/2025 опубликован на сайте Офиса Президента.

В документе указано: «Назначить Марчука Романа Николаевича заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины».

Как известно, 2 октября 2024 года Владимир Зеленский подписал указ №679/2024, которым уволил Олега Луговского с должности заместителя главы Службы внешней разведки, а указом №681/2024 назначил его первым заместителем главы ведомства. Также указом №680/2024 с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины был уволен Олег Синайко. Указом №682/2024 заместителем главы ведомства был назначен Геннадий Богач.

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