Бывшее руководство МАУ подозревают в уклонении от уплаты 344 млн грн налогов

Действия бывших ТОП-менеджеров авиакомпании нанесли государству ущерб более чем на 344 миллиона гривен.

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Бывшее руководство украинской авиакомпании уличили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 344 миллионов гривен. Им уже сообщено о подозрении. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

«Прокуроры сообщили о подозрении экс-директору и бывшему главному бухгалтеру украинской компании-авиаперевозчика, которую связывают с известным украинским бизнесменом, в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму более 344 млн грн, то есть — в особо крупных размерах, а также во внесении заведомо ложных сведений в налоговую отчетность (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины)», — отметили в ОГП.

По данным СМИ, речь идет о бывшем директоре МАУ Евгении Дыхне и экс-бухгалтере перевозчика.

Проводится досудебное расследование, которое осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины. Проводятся следственные (розыскные) и другие процессуальные действия с целью установления других соучастников.

Что известно на данный момент:

– между кипрской компанией (владельцем самолетов) и украинской авиакомпанией были заключены договоры операционного лизинга на аренду самолетов Boeing 737 и Embraer;

– во исполнение этих договоров в период 2017–2022 годов украинская компания выплатила кипрской компании доходы в виде лизинговых платежей за пользование самолетами на общую сумму более 3,4 млрд грн;

– воспользовавшись Конвенцией между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения, экс-руководство украинской компании применило льготную ставку 0% при указанных выплатах и не уплатило в украинский бюджет ни одной гривны;

– в ходе расследования установлено, что применение льготной ставки экс-руководством украинской компании не соответствовало ни условиям заключенных договоров, ни фактическим обстоятельствам эксплуатации самолетов.

То есть, авиакомпания должна была применить ставку 10%, а применила льготную 0%. Это привело к фактическому ненапоступлению в государственный бюджет более 344 млн грн.

В ОГП напомнили, что ранее в рамках этого уголовного производства по ходатайству прокуроров судом наложен арест на 7 самолетов Boeing 737 и Embraer E 190, которые были предметом лизинга согласно указанным договорам.

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