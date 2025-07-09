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В Киеве разоблачили дельцов, которые за $2600 обещали помощь в «затягивании» прохождения ВВК

07:00, 9 июля 2025
Полицейские столицы разоблачили трех дельцов в организации схемы уклонения от призыва.
В Киеве разоблачили дельцов, которые за $2600 обещали помощь в «затягивании» прохождения ВВК
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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В Киеве задержали трех местных жителей, которые обещали мужчине повлиять на врачей ВВК, чтобы те не поставили отметку о прохождении призывником хирурга по состоянию здоровья, тем самым отсрочив мобилизацию. За это мужчина должен был заплатить 1600 долларов. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

«В дальнейшем, подозреваемые пообещали военнообязанному посодействовать в получении еще одной повестки на военно-врачебную комиссию с отсрочкой на полтора-два месяца, что предоставит «клиенту» возможность подготовить документы о непригодности для прохождения военной службы вообще», - сказано в сообщении.

Стоимость такой «услуги» составляла 1000 долларов

Следователи задержали трех фигурантов и сообщили им о подозрениях.

Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Национальная полиция Киев

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