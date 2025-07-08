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Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила Антикоррупционную программу на 2025–2027 годы

17:48, 8 июля 2025
Ключевыми направлениями стратегии являются цифровизация админуслуг, обновление проверок и финмониторинга, а также единый подход к штрафам.
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила Антикоррупционную программу на 2025–2027 годы
Фото: finclub.net
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины сообщила об утверждении Антикоррупционной программы на 2025–2027 годы. Соответствующий приказ подписан Председателем Комиссии с целью повышения эффективности предотвращения и противодействия коррупции, обеспечения прозрачности и соблюдения принципов добросовестности в работе НКЦБФР.

Программа разработана в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции» и Методологией управления коррупционными рисками, утвержденной НАПК. Она охватывает комплекс практических мер для минимизации рисков, усовершенствования процедур и усиления контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства.

Среди ключевых направлений:

  • цифровизация админуслуг;
  • чек-листы и прозрачные бизнес-процессы вместо субъективных решений;
  • обновление проверок и финмониторинга;
  • единый подход к штрафам;
  • контроль публичных закупок.

Отдельное внимание — разъяснительной работе с командой относительно норм антикоррупционного законодательства и личной ответственности. Это будет способствовать формированию внутренней культуры добросовестности и укреплению доверия к институту.

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