Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила Антикоррупционную программу на 2025–2027 годы

Ключевыми направлениями стратегии являются цифровизация админуслуг, обновление проверок и финмониторинга, а также единый подход к штрафам.

Фото: finclub.net

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины сообщила об утверждении Антикоррупционной программы на 2025–2027 годы. Соответствующий приказ подписан Председателем Комиссии с целью повышения эффективности предотвращения и противодействия коррупции, обеспечения прозрачности и соблюдения принципов добросовестности в работе НКЦБФР.

Программа разработана в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции» и Методологией управления коррупционными рисками, утвержденной НАПК. Она охватывает комплекс практических мер для минимизации рисков, усовершенствования процедур и усиления контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства.

Среди ключевых направлений:

цифровизация админуслуг;

чек-листы и прозрачные бизнес-процессы вместо субъективных решений;

обновление проверок и финмониторинга;

единый подход к штрафам;

контроль публичных закупок.

Отдельное внимание — разъяснительной работе с командой относительно норм антикоррупционного законодательства и личной ответственности. Это будет способствовать формированию внутренней культуры добросовестности и укреплению доверия к институту.

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