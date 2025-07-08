Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила Антикоррупционную программу на 2025–2027 годы

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины сообщила об утверждении Антикоррупционной программы на 2025–2027 годы. Соответствующий приказ подписан Председателем Комиссии с целью повышения эффективности предотвращения и противодействия коррупции, обеспечения прозрачности и соблюдения принципов добросовестности в работе НКЦБФР.
Программа разработана в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции» и Методологией управления коррупционными рисками, утвержденной НАПК. Она охватывает комплекс практических мер для минимизации рисков, усовершенствования процедур и усиления контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства.
Среди ключевых направлений:
Отдельное внимание — разъяснительной работе с командой относительно норм антикоррупционного законодательства и личной ответственности. Это будет способствовать формированию внутренней культуры добросовестности и укреплению доверия к институту.
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