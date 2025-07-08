Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила Антикорупційну програму на 2025–2027 роки

Ключовими напрямами стратегії є цифровізація адмінпослуг, оновлення перевірок і фінмоніторингу, а також єдиний підхід до штрафів.

Фото: finclub.net

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України повідомила про затвердження Антикорупційної програми на 2025–2027 роки. Відповідний наказ підписано Головою Комісії з метою підвищення ефективності запобігання та протидії корупції, забезпечення прозорості та дотримання принципів доброчесності в роботі НКЦПФР.

Програму розроблено відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Методології управління корупційними ризиками, затвердженої НАЗК. Вона охоплює комплекс практичних заходів для мінімізації ризиків, вдосконалення процедур і посилення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

Серед ключових напрямів:

цифровізація адмінпослуг;

чек-листи й прозорі бізнес-процеси замість суб’єктивних рішень;

оновлення перевірок і фінмоніторингу;

єдиний підхід до штрафів;

контроль публічних закупівель.

Окрема увага – роз’яснювальній роботі з командою щодо норм антикорупційного законодавства й особистої відповідальності. Це сприятиме формуванню внутрішньої культури доброчесності та зміцненню довіри до інституції.

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