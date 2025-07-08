Вимагав «винагороду» за оформлення допомоги членам сім’ї загиблого військового — затримали родича посадовця ТЦК

Протягом шести місяців він незаконно отримав понад 1,3 млн грн, із грошових коштів, нарахованих сім’ї загиблого військовослужбовця.

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У вівторок, 8 липня, в Запорізькій області під час отримання частини неправомірної вигоди правоохоронці затримали чоловіка, який вимагав «винагороду» за безперешкодне оформлення грошової допомоги членам сім’ї загиблого військовослужбовця

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, чоловік використовував родинні зв’язки із посадовою особою одного з ТЦК та СП Запорізької області задля отримання неправомірної вигоди.

У 2024 році він почав вимагати у рідних загиблого воїна гроші за сприяння у безперешкодній подачі документів, а у подальшому – оформленні та отримані одноразової грошової допомоги, як члена сім’ї загиблого військовослужбовця. Цей «діяч» оцінив свої послуги у 50 % від грошових коштів, які сім’я загиблого отримуватиме в подальшому.

Протягом шести місяців він незаконно отримав понад 1,3 млн грн, із грошових коштів, нарахованих сім’ї загиблого військовослужбовця.

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