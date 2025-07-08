3756 кримінальних проваджень стосовно бізнесу вже закрито – Генпрокурор Руслан Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що з 20 тисяч за підсумками якісного аудиту вже закрито 3756 кримінальних проваджень стосовно бізнесу.

Фото: Американська торговельна палата в Україні

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З’явилися перші результати якісного аудиту кримінальних проваджень проти бізнесу. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Від кількості до якості. Минулого тижня я говорив про кількісний аудит. Йшлося про наявні 20000 кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання.

Тепер перейдемо до якісного аудиту і його перших результатів — 3756 кримінальних проваджень ЗАКРИТО.

Формально ці провадження мали пояснення, проте — вони роками не розслідувалися; вони не містили об’єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину; врешті — вони не мали судової перспективи.

Щодо інших справ: у понад 4700 провадженнях призначені і вже проводяться необхідні експертизи; 120 проваджень скеровано до суду.

Робота триває», зазначив він.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», минулого тижня Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив результати кількісного аудиту справ проти бізнесу. За його словами, результатом таких перевірок буде один з трьох шляхів.

Автор: Наталя Мамченко

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