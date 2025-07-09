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Юрособа придбала орендовану нею земельну ділянку держвласності — з якої дати сплачується податок

07:19, 9 липня 2025
Податок сплачується з дати держреєстрації права власності, до того часу діє орендна плата.
Юрособа придбала орендовану нею земельну ділянку держвласності — з якої дати сплачується податок
Фото: 24tv.ua
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Головне управління ДПС в Одеській області розповіло, з якої дати сплачується земельний податок, якщо юридична особа придбала орендовану нею земельну ділянку державної або комунальної власності.

Відповідно до підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України плата за землю – обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Земельний податок – обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів.

Орендна плата для цілей розділу XII ПКУ – обов'язковий платіж за користування земельною ділянкою державної або комунальної власності на умовах оренди.

Пунктом 269.1 статті 269 ПКУ встановлено, що платниками плати за землю є:

- Платники земельного податку:

  • власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
  • землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування;

- Платники орендної плати – землекористувачі (орендарі) земельних ділянок державної та комунальної власності на умовах оренди.

Згідно з пунктом 270.1 статті 270 ПКУ об'єктами оподаткування платою за землю є:

- Об'єкти оподаткування земельним податком:

  • земельні ділянки, які перебувають у власності;
  • земельні частки (паї), які перебувають у власності;
  • земельні ділянки державної та комунальної власності, які перебувають у володінні на праві постійного користування;

- Об'єкти оподаткування орендною платою – земельні ділянки державної та комунальної власності, надані в користування на умовах оренди.

Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України від 1 липня 2004 року № 1952 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (стаття 126 ЗКУ).

Частиною першою статті 9 Закону України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV визначено, що орендар має переважне право на придбання у власність земельної ділянки у разі її продажу, за умови що він сплатить ціну, за якою продається така земельна ділянка. Якщо відповідно до закону орендар не може набувати у власність земельну ділянку сільськогосподарського призначення, він може в порядку, визначеному ЗКУ, передати своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку.

У разі продажу земельної ділянки на земельних торгах реалізація переважного права купівлі земельної ділянки на земельних торгах здійснюється на умовах та в порядку, визначених статтями 135 – 139 ЗКУ. Договір оренди землі припиняється, зокрема у разі поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря.

Підпунктами "а" і "б" пункту 286.1 статті 286 ПКУ встановлено, що підставою для нарахування земельного податку є:

  • дані державного земельного кадастру;
  • дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Враховуючи наведене, юридична особа, яка придбала орендовану нею земельну ділянку державної або комунальної власності на підставі договору купівлі-продажу, сплачує земельний податок з дати державної реєстрації права власності на цю земельну ділянку.

До дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку юридична особа сплачує орендну плату відповідно до договору оренди землі.

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