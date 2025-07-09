Юрлицо приобрело арендованный им земельный участок госсобственности — с которого даты уплачивается налог

Налог уплачивается с даты госрегистрации права принадлежности, к тому времени действует арендная плата.

Фото: 24tv.ua

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Главное управление ГНС в Одесской области сообщило, с какой даты уплачивается земельный налог, если юридическое лицо приобрело арендованный им земельный участок государственной или коммунальной собственности.

В соответствии с подпунктом 14.1.147 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины, плата за землю — обязательный платеж в составе налога на имущество, который взимается в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Земельный налог — обязательный платеж, который взимается с владельцев земельных участков и земельных долей (паев), а также с постоянных землепользователей.

Арендная плата для целей раздела XII НКУ — обязательный платеж за пользование земельным участком государственной или коммунальной собственности на условиях аренды.

Пунктом 269.1 статьи 269 НКУ установлено, что плательщиками платы за землю являются:

- Плательщики земельного налога:

владельцы земельных участков, земельных долей (паев);

землепользователи, которым согласно закону предоставлены в пользование земельные участки государственной и коммунальной собственности на правах постоянного пользования;

- Плательщики арендной платы — землепользователи (арендаторы) земельных участков государственной и коммунальной собственности на условиях аренды.

Согласно пункту 270.1 статьи 270 НКУ, объектами налогообложения платой за землю являются:

- Объекты налогообложения земельным налогом:

земельные участки, находящиеся в собственности;

земельные доли (паи), находящиеся в собственности;

земельные участки государственной и коммунальной собственности, находящиеся во владении на праве постоянного пользования;

- Объекты налогообложения арендной платой — земельные участки государственной и коммунальной собственности, предоставленные в пользование на условиях аренды.

В соответствии со статьей 125 Земельного кодекса Украины, право собственности на земельный участок, а также право постоянного пользования и аренды земельного участка возникает с момента государственной регистрации этих прав.

Право собственности и пользования земельным участком оформляется согласно Закону Украины от 1 июля 2004 года № 1952 «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» (статья 126 ЗКУ).

Частью первой статьи 9 Закона Украины «Об аренде земли» от 6 октября 1998 года № 161-XIV определено, что арендатор имеет преимущественное право на приобретение в собственность земельного участка в случае его продажи, при условии, что он уплатит цену, по которой продаётся такой участок. Если согласно закону арендатор не может приобретать в собственность земельный участок сельскохозяйственного назначения, он может в порядке, установленном ЗКУ, передать своё преимущественное право покупки такого участка другому лицу, которое может приобретать такую землю в собственность.

В случае продажи земельного участка на земельных торгах реализация преимущественного права покупки осуществляется на условиях и в порядке, определённых статьями 135–139 ЗКУ. Договор аренды земли прекращается, в частности, в случае объединения в одном лице владельца земельного участка и арендатора.

Подпунктами "а" и "б" пункта 286.1 статьи 286 НКУ установлено, что основанием для начисления земельного налога являются:

данные государственного земельного кадастра;

данные Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Учитывая вышеизложенное, юридическое лицо, которое приобрело арендованный им земельный участок государственной или коммунальной собственности на основании договора купли-продажи, уплачивает земельный налог с даты государственной регистрации права собственности на данный участок.

До даты государственной регистрации права собственности на участок юридическое лицо уплачивает арендную плату согласно договору аренды земли.

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