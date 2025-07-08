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Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний — ВАКС

17:25, 8 июля 2025
Высший антикоррупционный суд уже почти три года рассматривает дело нардепа Сергея Кузьминых, обвиняемого во взяточничестве. Из 86 судебных заседаний 31 было сорвано из-за неявки стороны защиты, а сам нардеп пропустил 22 заседания.
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний — ВАКС
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Уже почти три года Высший антикоррупционный суд рассматривает дело народного депутата Сергея Кузьминых. Обвиняемый во взяточничестве парламентарий систематически не является на заседания, подобную практику избрали и его адвокаты. Из 86 судебных заседаний 31 было сорвано из-за неявки стороны защиты. Об этом сообщает УНН.

Уголовное производство по обвинению Кузьминых в получении неправомерной выгоды рассматривается в суде с сентября 2022 года.

Как сообщили в Высшем антикоррупционном суде в ответ на запрос УНН, за это время в этом уголовном производстве было назначено 86 судебных заседаний.

«Из них 2 судебных заседания было отложено в связи с неявкой адвоката Криворучко Л.С. и 29 судебных заседаний было отложено в связи с неявкой адвоката Красовского В.М., что стало причиной для привлечения адвоката по поручению Северного межрегионального центра по оказанию бесплатной правовой помощи с целью соблюдения разумности сроков уголовного производства», — говорится в ответе суда.

По информации ВАКС, в большинстве случаев стороной защиты были поданы ходатайства со ссылкой на уважительные причины неявки, которые каждый раз проверялись судом путем направления уточняющих запросов.

Кроме того, как отметили в ВАКС, суд неоднократно проводил рассмотрение указанного уголовного производства в отсутствие защитника.

«Также адвокат Красовский В.М. и обвиняемый народный депутат Украины неоднократно обращались в ВСП с соответствующими жалобами на действия коллегии судей Высшего антикоррупционного суда в указанном уголовном производстве», — добавили в суде.

Кроме того, как сообщили ранее в ВАКС, сам нардеп Сергей Кузьминых пропустил 22 судебных заседания из 86 или каждое четвертое заседание, назначенное по его делу.

Хотя формально каждая неявка самого Кузьминых и стороны защиты обосновывалась документами или объяснениями, ситуация, когда более половины заседаний срывались из-за неявки нардепа и адвокатов, выглядит как типичная тактика затягивания.

И пока суд вынужденно переносит заседания, граждане наблюдают, как человек с коррупционным подозрением формирует фармацевтическую политику страны. Ведь несмотря на уголовное производство по коррупционному преступлению, нардеп остался в комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, а также возглавляет подкомитет по вопросам фармации. Как уже неоднократно подчеркивали СМИ, именно Кузьминых в комитете активно лоббирует законодательные изменения, которые работают в пользу отдельных крупных фармпроизводителей, а не пациентов.

Одной из ключевых тем, которую продвигает нардеп, является полный запрет заключения маркетинговых соглашений между производителями лекарств и аптеками. И хотя уже даже в Министерстве здравоохранения признали, что запрет маркетинг не привел к снижению цен на лекарства, депутат продолжает продвигать свои нарративы, которые «случайно» полностью совпадают с заявлениями представителей фармзавода «Дарница».

В понедельник, 7 июля, запланировано очередное заседание по делу Кузьминых. Придет ли на него депутат и его защита пока неизвестно. 

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