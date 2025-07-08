В Одесской области разоблачили правоохранителей, открывших «семейный бизнес» на уклонистах

Отец и сын предлагали клиентам исключить их из баз розыска и воинского учета.

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Правоохранители разоблачили преступную группу из числа правоохранителей и должностного лица территориального центра комплектования Одесской области, которые за деньги помогали уклоняться от воинской службы. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

«Отец и сын – сотрудники одного из правоохранительных органов Измаила – предлагали клиентам исключить их из баз розыска и воинского учета. Цена услуги составляла 7 тыс. долларов США», - заявили в ГБР.

После получения средств дельцы передавали личные данные и фотографии мужчин соучастнику из ТЦК. Тот вносил недостоверную информацию в базы данных, в частности, относительно якобы установленной непригодности к службе по решению военно-врачебной комиссии.

Фигуранты задержаны 3 июля во время получения очередной части неправомерной выгоды.

Всем троим сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога от 1,5 до 2 млн грн.

Следователи устанавливают других лиц, которых незаконно сняли с воинского учета.

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