Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области разоблачили правоохранителей, открывших «семейный бизнес» на уклонистах

23:34, 8 июля 2025
Отец и сын предлагали клиентам исключить их из баз розыска и воинского учета.
В Одесской области разоблачили правоохранителей, открывших «семейный бизнес» на уклонистах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители разоблачили преступную группу из числа правоохранителей и должностного лица территориального центра комплектования Одесской области, которые за деньги помогали уклоняться от воинской службы. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

«Отец и сын – сотрудники одного из правоохранительных органов Измаила – предлагали клиентам исключить их из баз розыска и воинского учета. Цена услуги составляла 7 тыс. долларов США», - заявили в ГБР.

После получения средств дельцы передавали личные данные и фотографии мужчин соучастнику из ТЦК. Тот вносил недостоверную информацию в базы данных, в частности, относительно якобы установленной непригодности к службе по решению военно-врачебной комиссии.

Фигуранты задержаны 3 июля во время получения очередной части неправомерной выгоды.

Всем троим сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога от 1,5 до 2 млн грн.

Следователи устанавливают других лиц, которых незаконно сняли с воинского учета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГБР ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
3756 уголовных производств в отношении бизнеса уже закрыты – Генпрокурор Руслан Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что из 20 тысяч по итогам качественного аудита уже закрыто 3756 уголовных производств в отношении бизнеса.

В Украине есть проблемы с мотивированностью судебных решений о продлении срока меры пресечения – Верховный Суд

Как решить проблему, учитывая, что Верховный Суд не пересматривает определения следственных судей, пока неясно.

Госорганы обяжут отвечать на запросы лоббистов и пропускать в здания в упрощенном порядке – комитет рекомендовал законопроект

Комитет правовой политики рекомендовал парламенту принять законопроект о расширении прав лоббистов, принятие которого до 1 сентября требует Американская торговая палата.

Ольга Стефанишина прокомментировала видео из TikTok Минюста, где у сотрудников было ее фото на заставке телефонов

Министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что в TikTok уже появилось новое видео с новой заставкой на мобильных телефонах сотрудников Минюста.

Минобороны разработало тест для военнослужащих на сайте Армия+, желающих перевестись в другую бригаду

Заместитель министра обороны Катерина Черногоренко указала, что теперь узнать о возможности перевода можно через тест на сайте Армия+.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду