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В США суд обязал OpenAI сохранять все чаты ChatGPT — даже удаленные

20:13, 8 июля 2025
Решение принято в рамках иска The New York Times и касается миллионов личных разговоров, которые могут быть использованы в качестве доказательств.
В США суд обязал OpenAI сохранять все чаты ChatGPT — даже удаленные
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Федеральный суд США обязал OpenAI сохранять все пользовательские разговоры в рамках иска от The New York Times — даже те, которые пользователи считали безвозвратно удаленными. Об этом сообщает The Hill.

Что произошло:

В деле о нарушении авторских прав, поданном The New York Times против OpenAI, федеральный суд в Нью-Йорке обязал компанию сохранить все чаты пользователей ChatGPT. Речь идет даже о тех, которые были специально удалены. Это касается миллионов диалогов, включая личные, медицинские и психологические признания.

Как развивались события:

В январе судья разрешил The New York Times требовать сохранения «всех чатов», включая те, которые OpenAI обычно удаляет.

На прошлой неделе окружной судья Сидни Штайн подтвердил это решение, сославшись на довод, что некоторые пользователи могли удалять чаты, чтобы скрыть нарушение авторских прав.

Последствия для пользователей:

70 миллионов пользователей ChatGPT теперь рискуют потерять приватность — без своего ведома или согласия.

Удаление чатов больше не гарантирует их уничтожения — эти разговоры могут быть сохранены как доказательства.

Пользователи не были предупреждены и не получили возможности возразить в суде.

Критика решения:

Юристы, в частности Джей Эдельсон, заявляют, что это прецедент массовой слежки под видом судебного процесса. «Сегодня это ChatGPT. Завтра — ваши очищенные поисковые запросы или история местоположений», — предупреждают правозащитники.

Почему это опасно:

Существует риск, что подобные решения откроют путь к нормализации слежки.

Люди могут начать заниматься самоцензурой или вовсе отказаться от использования ИИ.

Это подрывает доверие к цифровым инструментам, которые должны были быть конфиденциальными.

Что дальше:

Юристы The New York Times получили право просматривать частные чаты. Пользователи, чьи разговоры станут доказательствами, — не являются сторонами дела и не могут защитить себя.

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