В США суд зобов’язав OpenAI зберігати всі чати ChatGPT — навіть видалені

Рішення ухвалено в межах позову The New York Times і стосується мільйонів особистих розмов, які можуть бути використані як докази.

Федеральний суд США зобов’язав OpenAI зберігати всі розмови користувачів у межах позову від The New York Times — навіть ті, які люди вважали безповоротно видаленими. Про це повідомляє The Hill.

Що сталося:

У справі про порушення авторських прав, поданій The New York Times проти OpenAI, федеральний суд у Нью-Йорку зобов’язав компанію зберегти усі користувацькі чати ChatGPT. Йдеться навіть про ті, які були спеціально видалені. Це стосується мільйонів розмов, включно з особистими, медичними та психологічними зізнаннями.

Як усе розгорталося:

У січні суддя дозволив The New York Times вимагати збереження «всіх чатів», включно з тими, які OpenAI зазвичай видаляє.

Минулого тижня окружний суддя Сідні Штейн підтвердив це рішення, посилаючись на логіку, що деякі користувачі могли видаляти чати, аби приховати порушення авторських прав.

Наслідки для користувачів:

70 мільйонів користувачів ChatGPT тепер ризикують втратити приватність без свого відома чи згоди.

Видалення чатів більше не гарантує їх знищення — ці розмови можуть бути збережені як доказ.

Користувачів навіть не попередили та не дали змоги заперечити в суді.

Критика рішення:

Юристи, зокрема Джей Едельсон, заявляють, що це прецедент масового стеження під прикриттям судового процесу. «Сьогодні це ChatGPT. Завтра — ваші очищені пошукові запити чи історія місцезнаходжень», — застерігають правозахисники.

Чому це небезпечно:

Існує ризик, що подібні рішення відкриють двері до нормалізації стеження.

Люди можуть почати самоцензуруватися або зовсім припинити користування ШІ.

Це підриває довіру до цифрових інструментів, які мали бути конфіденційними.

Що далі:

Юристи The New York Times отримали право переглядати приватні чати. Користувачі, чиї розмови стануть доказами — не є учасниками справи й не мають змоги себе захистити.

