Практика судів
  1. В Україні

Як в Резерв+ сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою – пояснення

13:59, 20 серпня 2025
У «Резерв+» можна сплати штраф за порушення військового обліку онлайн.
Як в Резерв+ сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою – пояснення
Фото: depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мобільний застосунок «Резерв+» запровадив нову функцію, яка дозволяє сплатити штраф за порушення правил військового обліку, зокрема за неподання відомостей про зміну місця проживання. Про це повідомили розробники застосунку.

Для сплати штрафу необхідно:

  • Завантажити «Резерв+»;
  • У розділі «Штрафи онлайн» подати заяву про визнання порушення;
  • Дочекатися розгляду заяви територіальним центром комплектування (ТЦК) протягом трьох днів, після чого буде надіслано постанову.

Після отримання постанови користувач може сплатити штраф у розмірі 8 500 грн (50% від повної суми) протягом 20 днів. У разі несплати штраф зросте до 17 000 грн, а якщо не сплатити і цю суму протягом наступних 20 днів, він подвоїться до 34 000 грн. Якщо порушення ігноруватиметься протягом 40 днів від винесення постанови, справа передається до виконавчої служби, що може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна чи транспорту, а також внесення до Єдиного реєстру боржників.

Після сплати штрафу позначка про порушення в застосунку зникне. Водночас сплата штрафу не звільняє від обов’язку дотримуватися правил військового обліку.

До кінця серпня в «Резерв+» планують додати можливість сплати штрафів за всі види порушень правил військового обліку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штраф Міноборони Резерв+ військовий облік

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла зміни до бюджету, збільшивши фінансування Мінцифри та резервного фонду

Парламент прийняв закон про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, збільшивши фінансування Мінцифри з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн.

Європейські лідери вважають, що мирні переговори проваляться, але будуть підігравати мирним зусиллям Трампа – Politico

План європейських лідерів полягає в тому, щоб підігравати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

За неприбуття на виклик суду зможуть карати стягненням до 12 тисяч грн – Верховна Рада розгляне законопроект

Крім того, суд імперативно зобов’яжуть порушувати питання про відповідальність прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності.

Міжнародні спостерігачі фіксують порушення права на захист під час розгляду справи Всеволода Князєва у ВАКС

Експерти Моніторингової місії IAC ISHR за результатами моніторингу судових засідань ВАКС у справі за обвинуваченням екс-голови Верховного Суду Всеволода Князєва висловили застереження щодо порушення прав обвинуваченого і його захисників.

У Вищій раді правосуддя вирішили визначити, скільки часу ВАКС повинен розглядати свої справи

Вища рада правосуддя, ВАКС, ДСА та експерти іноземних проектів спробують вирішити проблему.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва