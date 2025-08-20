Як в Резерв+ сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою – пояснення

У «Резерв+» можна сплати штраф за порушення військового обліку онлайн.

Мобільний застосунок «Резерв+» запровадив нову функцію, яка дозволяє сплатити штраф за порушення правил військового обліку, зокрема за неподання відомостей про зміну місця проживання. Про це повідомили розробники застосунку.

Для сплати штрафу необхідно:

Завантажити «Резерв+»;

У розділі «Штрафи онлайн» подати заяву про визнання порушення;

Дочекатися розгляду заяви територіальним центром комплектування (ТЦК) протягом трьох днів, після чого буде надіслано постанову.

Після отримання постанови користувач може сплатити штраф у розмірі 8 500 грн (50% від повної суми) протягом 20 днів. У разі несплати штраф зросте до 17 000 грн, а якщо не сплатити і цю суму протягом наступних 20 днів, він подвоїться до 34 000 грн. Якщо порушення ігноруватиметься протягом 40 днів від винесення постанови, справа передається до виконавчої служби, що може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна чи транспорту, а також внесення до Єдиного реєстру боржників.

Після сплати штрафу позначка про порушення в застосунку зникне. Водночас сплата штрафу не звільняє від обов’язку дотримуватися правил військового обліку.

До кінця серпня в «Резерв+» планують додати можливість сплати штрафів за всі види порушень правил військового обліку.

