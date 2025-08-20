Как в Резерв+ оплатить штраф за непостановку на воинский учет по новому адресу – объяснение

В «Резерв+» можно оплатить штраф за нарушение воинского учета онлайн.

Мобильное приложение «Резерв+» ввело новую функцию, которая позволяет оплатить штраф за нарушение правил воинского учета, в частности за непредставление сведений об изменении места жительства. Об этом сообщили разработчики приложения.

Для оплаты штрафа необходимо:

Загрузить «Резерв+»;

В разделе «Штрафы онлайн» подать заявление о признании нарушения;

Дождаться рассмотрения заявления территориальным центром комплектования (ТЦК) в течение трех дней, после чего будет отправлено постановление.

После получения постановления пользователь может уплатить штраф в размере 8 500 грн (50% от полной суммы) в течение 20 дней. В случае неуплаты штраф возрастет до 17 000 грн, а если не уплатить и эту сумму в течение следующих 20 дней, он удвоится до 34 000 грн. Если нарушение будет игнорироваться в течение 40 дней с момента вынесения постановления, дело передается в исполнительную службу, что может привести к блокировке банковских счетов, аресту имущества или транспорта, а также внесению в Единый реестр должников.

После уплаты штрафа отметка о нарушении в приложении исчезнет. В то же время уплата штрафа не освобождает от обязанности соблюдать правила воинского учета.

До конца августа в «Резерв+» планируют добавить возможность уплаты штрафов за все виды нарушений правил воинского учета.

