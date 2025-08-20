Практика судів
Укрпошта закриває відділення в Костянтинівці через небезпечну ситуацію в місті

12:11, 20 серпня 2025
Через небезпечну ситуацію в місті компанія оголосила про закриття свого відділення.
Укрпошта закриває відділення в Костянтинівці через небезпечну ситуацію в місті
«Укрпошта» оголосила про закриття свого відділення в Костянтинівці на Донеччині через надто небезпечну ситуацію в місті. У компанії наголосили, що головним пріоритетом залишається збереження життя співробітників і клієнтів.

«Довгий час Укрпошта була єдиною опорою в місті. Наші відділення знищували вщент, а ми відновлювалися неподалік. Від вибухових хвиль вилітали вікна, а ми їх забивали й поверталися», — зазначили в «Укрпошті».

Клієнтам нагадали, що вони й надалі можуть отримувати послуги у відділеннях у Дружківці та Олексієво-Дружківці, розташованих за 5–7 км від Костянтинівки, а також у Добропіллі.

Раніше ми писали, що Укрпошта запровадила пільги для жителів сіл – знижки на комісію та безкоштовне зняття готівки.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
