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Укрпошта запровадила пільги для жителів сіл – знижки на комісію та безкоштовне зняття готівки

14:59, 10 липня 2025
Укрпошта полегшує життя мешканцям сіл.
Укрпошта запровадила пільги для жителів сіл – знижки на комісію та безкоштовне зняття готівки
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«Укрпошта» оголосила про нові пільги для мешканців сільської місцевості, запровадивши знижену комісію на платежі та безкоштовне зняття готівки з банківських карток, повідомила пресслужба компанії.

У стаціонарних і пересувних відділеннях у селах комісія за будь-які платежі тепер становить 15 грн. Крім того, до 30 вересня 2025 року жителі сіл, які здійснили принаймні два платежі (крім благодійних), можуть безкоштовно знімати готівку в стаціонарних відділеннях. Раніше за цю послугу стягувалася комісія 2% від суми (мін. 10 грн). Зняття можливе на суму від 50 до 30 000 грн за операцію, з урахуванням ліміту НБУ у 100 000 грн на день. Підтримуються картки Visa, MasterCard і Простір.

«Ми ще не банк, але вже фактично допомагаємо людям отримати базові фінансові послуги там, де немає ані банків, ані банкоматів. На жаль, таких місць в Україні ще дуже багато. Але на щастя, Укрпошта може це змінити — і вже змінює. Коли запрацює Укрпошта.Банк, епоха відірваності від сучасних платіжних сервісів через географію проживання або фізичні обмеження залишиться в минулому. Ми пишаємося тим, що саме наша компанія є рушієм цього процесу», – зазначив генеральний директор Ігор Смілянський.

За даними компанії, лише 4,3% населених пунктів України мають банківські відділення чи банкомати. У травні близько 1 млн сільських жителів здійснили платежі через «Укрпошту». Нові пільги, які діють до 1 вересня 2025 року, дозволять клієнтам заощадити до 5 млн грн щомісяця.

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Укрпошта

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