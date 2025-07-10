Чехія заборонила китайський ШІ-сервіс DeepSeek у держустановах через проблеми з безпекою

Уряд Чехії попередив про загрозу несанкціонованого доступу до даних користувачів.

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Уряд Чехії заборонив використання продуктів китайського стартапу штучного інтелекту DeepSeek у державних органах через ризики для кібербезпеки. Про це повідомляє AP News.

Як заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, рішення було ухвалене після попередження Національного управління з питань кібер- та інформаційної безпеки (NÚKIB).

За оцінкою відомства, існує загроза несанкціонованого доступу до персональних даних користувачів, адже DeepSeek, як китайська компанія, зобов’язана співпрацювати з органами влади Китаю.

«Ми не можемо допустити, щоб у державних установах використовувалися інструменти, які потенційно можуть бути джерелом витоку даних чи втручання зовнішніх структур», — зазначив Фіала.

Чехія не вперше вживає таких заходів: ще у 2018 році уряд країни припинив використання обладнання та програмного забезпечення від китайських телекомунікаційних гігантів Huawei та ZTE після аналогічного застереження про загрозу національній безпеці.

На подібні кроки вже пішли й інші країни. Зокрема, Італія у січні цього року обмежила доступ до чат-бота від DeepSeek, а Австралія також запровадила обмеження щодо китайських технологічних продуктів у державному секторі.

DeepSeek — китайський стартап, заснований у 2023 році в місті Ханчжоу. У тому ж році компанія випустила свою першу велику мовну модель штучного інтелекту.

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