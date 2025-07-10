Практика судів
  1. У світі

Чехія заборонила китайський ШІ-сервіс DeepSeek у держустановах через проблеми з безпекою

17:21, 10 липня 2025
Уряд Чехії попередив про загрозу несанкціонованого доступу до даних користувачів.
Чехія заборонила китайський ШІ-сервіс DeepSeek у держустановах через проблеми з безпекою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Чехії заборонив використання продуктів китайського стартапу штучного інтелекту DeepSeek у державних органах через ризики для кібербезпеки. Про це повідомляє AP News.

Як заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, рішення було ухвалене після попередження Національного управління з питань кібер- та інформаційної безпеки (NÚKIB).

За оцінкою відомства, існує загроза несанкціонованого доступу до персональних даних користувачів, адже DeepSeek, як китайська компанія, зобов’язана співпрацювати з органами влади Китаю.

«Ми не можемо допустити, щоб у державних установах використовувалися інструменти, які потенційно можуть бути джерелом витоку даних чи втручання зовнішніх структур», — зазначив Фіала.

Чехія не вперше вживає таких заходів: ще у 2018 році уряд країни припинив використання обладнання та програмного забезпечення від китайських телекомунікаційних гігантів Huawei та ZTE після аналогічного застереження про загрозу національній безпеці.

На подібні кроки вже пішли й інші країни. Зокрема, Італія у січні цього року обмежила доступ до чат-бота від DeepSeek, а Австралія також запровадила обмеження щодо китайських технологічних продуктів у державному секторі.

DeepSeek — китайський стартап, заснований у 2023 році в місті Ханчжоу. У тому ж році компанія випустила свою першу велику мовну модель штучного інтелекту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Чехія Китай штучний інтелект ШІ DeepSeek

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив хороші новини для білого бізнесу

Хороші новини для білого бізнесу – вилучили один з найбільших обсягів підроблених акцизних марок – Генпрокурор Руслан Кравченко.

У разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці санкції можна буде накладати на кораблі та літаки – Комітет рекомендував прийняти закон

Верховна Рада ухвалить закон, який дозволятиме накладати санкції не лише на фізичних осіб та підприємства, а також і на літаки та кораблі у разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці.

Тести на знання історії української державності можуть містити помилки – ВККС закликала кандидатів писати звернення

ВККС не виключає, що тестові запитання для кандидатів в судді можуть містити помилки, тому вони можуть звертатися з цього приводу до Комісії.

У Вищій раді правосуддя вирішили публічно з’ясувати, хто «заробляє на дисциплінарних справах» – черговий конфлікт між членами Ради правосуддя став публічним

Олена Ковбій вирішила виставити конфлікт з Романом Маселко на публіку.

Україні для відбудови потрібні два фонди обсягом 1 трлн доларів – Денис Шмигаль

Пропонується створити Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 млрд доларів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України