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Чехия запретила китайский ШИ-сервис DeepSeek в госучреждениях из-за проблем с безопасностью

17:21, 10 июля 2025
Правительство Чехии предупредило об угрозе несанкционированного доступа к данным пользователей.
Чехия запретила китайский ШИ-сервис DeepSeek в госучреждениях из-за проблем с безопасностью
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Правительство Чехии запретило использование продуктов китайского стартапа в сфере искусственного интеллекта DeepSeek в государственных учреждениях из-за рисков для кибербезопасности. Об этом сообщает AP News.

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, решение было принято после предупреждения Национального управления по вопросам кибер- и информационной безопасности (NÚKIB).

Согласно оценке ведомства, существует угроза несанкционированного доступа к персональным данным пользователей, поскольку DeepSeek, как китайская компания, обязана сотрудничать с органами государственной власти Китая.

«Мы не можем допустить использования в госучреждениях инструментов, которые потенциально могут стать источником утечки данных или внешнего вмешательства», — подчеркнул Фиала.

Это не первый подобный шаг со стороны Чехии: ещё в 2018 году правительство страны отказалось от использования оборудования и программного обеспечения китайских телекоммуникационных гигантов Huawei и ZTE после аналогичного предупреждения о рисках для национальной безопасности.

К аналогичным мерам уже прибегли и другие страны. В частности, в январе этого года Италия ограничила доступ к чат-боту от DeepSeek, а Австралия также ввела ограничения на использование китайских технологических решений в государственном секторе.

DeepSeek — китайский стартап, основанный в 2023 году в городе Ханчжоу. В том же году компания выпустила свою первую крупную языковую модель искусственного интеллекта.

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Чехия Китай искусственный интеллект ИИ DeepSeek

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