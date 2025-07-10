Укрпочта ввела льготы для жителей сел – скидки на комиссию и бесплатное снятие наличных

Укрпочта облегчает жизнь жителям сел.

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«Укрпочта» объявила о новых льготах для жителей сельской местности, введя сниженную комиссию на платежи и бесплатное снятие наличных с банковских карт, сообщила пресс-служба компании.

В стационарных и передвижных отделениях в селах комиссия за любые платежи теперь составляет 15 грн. Кроме того, до 30 сентября 2025 года жители сел, которые совершили по крайней мере два платежа (кроме благотворительных), могут бесплатно снимать наличные в стационарных отделениях. Ранее за эту услугу взималась комиссия 2% от суммы (мин. 10 грн). Снятие возможно на сумму от 50 до 30 000 грн за операцию, с учетом лимита НБУ в 100 000 грн в день. Поддерживаются карты Visa, MasterCard и Простир.

«Мы еще не банк, но уже фактически помогаем людям получить базовые финансовые услуги там, где нет ни банков, ни банкоматов. К сожалению, таких мест в Украине еще очень много. Но к счастью, Укрпочта может это изменить - и уже меняет. Когда заработает Укрпошта.Банк, эпоха оторванности от современных платежных сервисов из-за географии проживания или физических ограничений останется в прошлом. Мы гордимся тем, что именно наша компания является двигателем этого процесса», - отметил генеральный директор Игорь Смелянский.

По данным компании, только 4,3% населенных пунктов Украины имеют банковские отделения или банкоматы. В мае около 1 млн сельских жителей осуществили платежи через «Укрпочту». Новые льготы, которые действуют до 1 сентября 2025 года, позволят клиентам сэкономить до 5 млн грн ежемесячно.

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