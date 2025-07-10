Практика судов
  1. В Украине

Укрпочта ввела льготы для жителей сел – скидки на комиссию и бесплатное снятие наличных

14:59, 10 июля 2025
Укрпочта облегчает жизнь жителям сел.
Укрпочта ввела льготы для жителей сел – скидки на комиссию и бесплатное снятие наличных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Укрпочта» объявила о новых льготах для жителей сельской местности, введя сниженную комиссию на платежи и бесплатное снятие наличных с банковских карт, сообщила пресс-служба компании.

В стационарных и передвижных отделениях в селах комиссия за любые платежи теперь составляет 15 грн. Кроме того, до 30 сентября 2025 года жители сел, которые совершили по крайней мере два платежа (кроме благотворительных), могут бесплатно снимать наличные в стационарных отделениях. Ранее за эту услугу взималась комиссия 2% от суммы (мин. 10 грн). Снятие возможно на сумму от 50 до 30 000 грн за операцию, с учетом лимита НБУ в 100 000 грн в день. Поддерживаются карты Visa, MasterCard и Простир.

«Мы еще не банк, но уже фактически помогаем людям получить базовые финансовые услуги там, где нет ни банков, ни банкоматов. К сожалению, таких мест в Украине еще очень много. Но к счастью, Укрпочта может это изменить - и уже меняет. Когда заработает Укрпошта.Банк, эпоха оторванности от современных платежных сервисов из-за географии проживания или физических ограничений останется в прошлом. Мы гордимся тем, что именно наша компания является двигателем этого процесса», - отметил генеральный директор Игорь Смелянский.

По данным компании, только 4,3% населенных пунктов Украины имеют банковские отделения или банкоматы. В мае около 1 млн сельских жителей осуществили платежи через «Укрпочту». Новые льготы, которые действуют до 1 сентября 2025 года, позволят клиентам сэкономить до 5 млн грн ежемесячно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрпочта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В случае реальных или потенциальных угроз нацбезопасности санкции можно будет налагать на корабли и самолеты – Комитет рекомендовал принять закон

Верховная Рада примет закон, который позволит налагать санкции не только на физических лиц и предприятия, но также и на самолеты и корабли в случае реальных или потенциальных угроз нацбезопасности.

Тесты на знание истории украинской государственности могут содержать ошибки – ВККС призвала кандидатов писать обращения

ВККС не исключает, что тестовые вопросы для кандидатов в судьи могут содержать ошибки, поэтому они могут обращаться по этому поводу в Комиссию.

В Высшем совете правосудия решили публично выяснить, кто «зарабатывает на дисциплинарных делах» – очередной конфликт между членами Совета правосудия стал публичным

Елена Ковбий решила вынести конфликт с Романом Маселко на публику.

Украине для восстановления нужны два фонда объемом 1 трлн долларов – Денис Шмыгаль

Предлагается создать Европейский структурный фонд в поддержку Украины объемом 460 млрд долларов.

Студенты смогут использовать искусственный интеллект в работах, но только добросовестно – законопроект об академической добросовестности

О применении искусственного интеллекта нужно будет указывать в работе.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України