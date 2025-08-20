Практика судов
  1. В Украине

Укрпочта закрывает отделение в Константиновке из-за опасной ситуации в городе

12:11, 20 августа 2025
Из-за опасной ситуации в городе компания объявила о закрытии своего отделения.
Укрпочта закрывает отделение в Константиновке из-за опасной ситуации в городе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

«Укрпочта» объявила о закрытии своего отделения в Константиновке на Донетчине из-за слишком опасной ситуации в городе. В компании подчеркнули, что главным приоритетом остается сохранение жизни сотрудников и клиентов.

«Долгое время Укрпочта была единственной опорой в городе. Наши отделения уничтожали дотла, а мы восстанавливались неподалеку. От взрывных волн вылетали окна, а мы их заколачивали и возвращались», — отметили в «Укрпочте».

Клиентам напомнили, что они и дальше могут получать услуги в отделениях в Дружковке и Алексеево-Дружковке, расположенных в 5–7 км от Константиновки, а также в Доброполье.

Ранее мы писали, что Укрпочта ввела льготы для жителей сел – скидки на комиссию и бесплатное снятие наличных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрпочта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В УПК внесут изменения относительно правил заявления отвода судьям

Будет предусмотрен запрет на отвод другому судье суда, который рассматривает заявление об отводе следственному судье или судье, осуществляющему производство единолично.

В законопроект о налоговых льготах для Defence City заложили «мину» относительно государственного регулирования цен на протезы – Третьякова

Законопроект о льготах для избранных предприятий Defence City возвращает практику регулирования цен государством на протезно-ортопедические средства – Галина Третьякова.

Украинцы за рубежом теперь могут подавать документы для нотариальных действий через систему «е-Консул» во всех украинских диппредставительствах — Андрей Сибига

Автоматизированный нотариат подключен без исключения во всех посольствах и консульствах Украины за рубежом.

Международные наблюдатели фиксируют нарушения права на защиту во время рассмотрения дела Всеволода Князева в ВАКС

Эксперты Мониторинговой миссии IAC ISHR по результатам мониторинга судебных заседаний ВАКС по делу по обвинению экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева выразили предостережение относительно нарушения прав обвиняемого и его защитников.

Публичный доступ к информации из реестров относительно предприятий Defence City и их имущества будет ограничен

Верховная Рада примет закон, ограничивающий доступ к данным в публичных реестрах в отношении предприятий, которые Минобороны внесет в перечень Defence City.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва