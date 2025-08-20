Укрпочта закрывает отделение в Константиновке из-за опасной ситуации в городе

Из-за опасной ситуации в городе компания объявила о закрытии своего отделения.

«Укрпочта» объявила о закрытии своего отделения в Константиновке на Донетчине из-за слишком опасной ситуации в городе. В компании подчеркнули, что главным приоритетом остается сохранение жизни сотрудников и клиентов.

«Долгое время Укрпочта была единственной опорой в городе. Наши отделения уничтожали дотла, а мы восстанавливались неподалеку. От взрывных волн вылетали окна, а мы их заколачивали и возвращались», — отметили в «Укрпочте».

Клиентам напомнили, что они и дальше могут получать услуги в отделениях в Дружковке и Алексеево-Дружковке, расположенных в 5–7 км от Константиновки, а также в Доброполье.

