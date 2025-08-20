Українці за кордоном для нотаріальних дій тепер можуть подати документи через «е-Консул» в усіх українських дипустановах – Андрій Сибіга

Автоматизований нотаріат підключений в усіх без винятку посольствах і консульствах України за кордоном.

Відсьогодні автоматизований нотаріат підключений в усіх без винятку посольствах і консульствах України за кордоном. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

«Сьогодні завершили розпочате 1 липня введення в дію автоматизованої процедури подачі документів для вчинення нотаріальних дій.

Відсьогодні українці за кордоном для вчинення нотаріальних дій мають можливість подавати інформацію та документи в електронній формі через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС «е-Консул» у всіх 120 закордонних дипломатичних установах України, які надають консульські послуги», пояснив Сибіга.

Як зазначив очільник МЗС, громадяни у зручний для них час через надійну та доступну систему «е-Консул» можуть подати онлайн заяву на вчинення нотаріальної дії, завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заяви, підвантажити усі необхідні документи.

Всі процедури подачі та обробки документів тепер можна зробити без потреби попереднього фізичного відвідання дипустанови. Замість довгого очікування, подорожей, оформлення — тепер зручна онлайн процедура і згодом короткий візит, щоб лише забрати готовий документ.

За його словами, з моменту підключення перших двох черг дипустанов у липні, нею вже скористалися майже півтисячі українців.

Детальніша інформація та відповіді на розповсюджені питання будуть доступні сьогодні на ресурсах дипустанов та Департаменту консульської служби МЗС.

Автор: Наталя Мамченко

