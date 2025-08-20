Практика судов
Украинцы за рубежом теперь могут подавать документы для нотариальных действий через систему «е-Консул» во всех украинских диппредставительствах — Андрей Сибига

11:02, 20 августа 2025
Автоматизированный нотариат подключен без исключения во всех посольствах и консульствах Украины за рубежом.
Украинцы за рубежом теперь могут подавать документы для нотариальных действий через систему «е-Консул» во всех украинских диппредставительствах — Андрей Сибига
С сегодняшнего дня автоматизированный нотариат подключен без исключения во всех посольствах и консульствах Украины за рубежом. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

«Сегодня мы завершили начатое 1 июля введение в действие автоматизированной процедуры подачи документов для совершения нотариальных действий. С сегодняшнего дня украинцы, находящиеся за границей, для совершения нотариальных действий имеют возможность подавать информацию и документы в электронной форме через электронный кабинет заявителя информационно-коммуникационной системы МИД «е-Консул» во всех 120 зарубежных дипломатических учреждениях Украины, которые предоставляют консульские услуги», — пояснил Сибига.

Как отметил глава МИД, граждане в удобное для них время через надежную и доступную систему «е-Консул» могут подать онлайн-заявление на совершение нотариального действия, загрузить образец необходимой доверенности или нотариального заявления, а также подгрузить все необходимые документы.

Все процедуры подачи и обработки документов теперь можно выполнить без необходимости предварительного личного посещения диппредставительства. Вместо долгого ожидания, поездок и оформления теперь доступна удобная онлайн-процедура, а затем — короткий визит, чтобы лишь забрать готовый документ.

По его словам, с момента подключения первых двух очередей диппредставительств в июле системой уже воспользовалось почти полтысячи украинцев.

Более подробная информация и ответы на распространенные вопросы будут доступны сегодня на ресурсах диппредставительств и Департамента консульской службы МИД.

Автор: Наталя Мамченко

