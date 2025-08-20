Практика судів
Україна виконала понад 25% митних реформ Національної стратегії доходів — МВФ відзначив прогрес

13:23, 20 серпня 2025
Україна випереджає графік реформ митної системи.
Україна виконала понад 25% митних реформ Національної стратегії доходів — МВФ відзначив прогрес

13:23, 20 серпня 2025
Україна успішно реалізувала понад 25% ініціатив митного компонента Національної стратегії доходів на 2024–2030 роки, випереджаючи встановлені терміни. Про це йдеться у звіті Департаменту з бюджетних питань Міжнародного валютного фонду, який підтверджує оцінку Єврокомісії щодо прогресу України в реформуванні митної сфери. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Згідно зі звітом, Україна активно адаптує митну систему до стандартів ЄС, зокрема через оновлення законодавства, впровадження цифрових технологій та посилення антикорупційних заходів. Серед ключових досягнень:

  • Гармонізація з європейським законодавством. Прийнято закон, який наближає окремі положення Митного кодексу України до стандартів ЄС. Наразі триває розробка нового кодексу, що повністю відповідатиме європейським нормам.
  • Цифровізація митних процесів. Затверджено стратегічний план цифрового розвитку Державної митної служби, який базується на європейському плані електронної митниці (MASP-C). Це сприяє інтеграції з митними системами ЄС, модернізації бізнес-процесів та співпраці з іншими фіскальними органами.
  • Ризик-орієнтований контроль. Автоматизована система управління ризиками обробляє 100% імпортних вантажів, підвищуючи ефективність митного контролю.
  • Боротьба з корупцією. Запроваджено прозорий відбір кадрів, використання натільних відеокамер на пунктах пропуску та інші антикорупційні заходи.

Експерти МВФ також визначили напрями для подальшого розвитку:

  • Розширення програми авторизованих економічних операторів (АЕО) та укладання міжнародних угод про їх взаємне визнання.
  • Посилення діалогу з бізнесом і громадськістю перед ухваленням рішень.
  • Впровадження штучного інтелекту для оптимізації аналізу та виявлення ризиків.
  • Збалансування антикорупційних заходів із кар’єрними стимулами для працівників митниці.

Особливу увагу МВФ приділив важливості людського капіталу: професійна команда залишається ключовим фактором успіху реформ. Консультації з МВФ триватимуть, доки Україна не інтегрується до європейського митного простору, зберігаючи при цьому власні особливості.

Національна стратегія доходів, затверджена у грудні 2023 року, визначає напрямки реформування митної служби до 2030 року та є частиною зобов’язань України перед ЄС і МВФ. У 2024 році митні надходження зросли на 28,7% при зростанні імпорту лише на 11%, що МВФ назвав «вражаючим результатом» завдяки реформам і ефективному управлінню.

