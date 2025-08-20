Україна виконала понад 25% митних реформ Національної стратегії доходів — МВФ відзначив прогрес

Україна успішно реалізувала понад 25% ініціатив митного компонента Національної стратегії доходів на 2024–2030 роки, випереджаючи встановлені терміни. Про це йдеться у звіті Департаменту з бюджетних питань Міжнародного валютного фонду, який підтверджує оцінку Єврокомісії щодо прогресу України в реформуванні митної сфери. Про це повідомило Міністерство фінансів України.
Згідно зі звітом, Україна активно адаптує митну систему до стандартів ЄС, зокрема через оновлення законодавства, впровадження цифрових технологій та посилення антикорупційних заходів. Серед ключових досягнень:
Експерти МВФ також визначили напрями для подальшого розвитку:
Особливу увагу МВФ приділив важливості людського капіталу: професійна команда залишається ключовим фактором успіху реформ. Консультації з МВФ триватимуть, доки Україна не інтегрується до європейського митного простору, зберігаючи при цьому власні особливості.
Національна стратегія доходів, затверджена у грудні 2023 року, визначає напрямки реформування митної служби до 2030 року та є частиною зобов’язань України перед ЄС і МВФ. У 2024 році митні надходження зросли на 28,7% при зростанні імпорту лише на 11%, що МВФ назвав «вражаючим результатом» завдяки реформам і ефективному управлінню.
