Украина выполнила более 25% таможенных реформ Национальной стратегии доходов – МВФ отметил прогресс

13:23, 20 августа 2025
Украина опережает график реформ таможенной системы.
Украина выполнила более 25% таможенных реформ Национальной стратегии доходов – МВФ отметил прогресс
Украина успешно реализовала более 25% инициатив таможенного компонента Национальной стратегии доходов на 2024–2030 годы, опережая установленные сроки. Об этом говорится в отчете Департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда, который подтверждает оценку Еврокомиссии относительно прогресса Украины в реформировании таможенной сферы. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Согласно отчету, Украина активно адаптирует таможенную систему к стандартам ЕС, в частности через обновление законодательства, внедрение цифровых технологий и усиление антикоррупционных мер. Среди ключевых достижений:

  • Гармонизация с европейским законодательством. Принят закон, который приближает отдельные положения Таможенного кодекса Украины к стандартам ЕС. В настоящее время продолжается разработка нового кодекса, который будет полностью соответствовать европейским нормам.
  • Цифровизация таможенных процессов. Утвержден стратегический план цифрового развития Государственной таможенной службы, который базируется на европейском плане электронной таможни (MASP-C). Это способствует интеграции с таможенными системами ЕС, модернизации бизнес-процессов и сотрудничеству с другими фискальными органами.
  • Риск-ориентированный контроль. Автоматизированная система управления рисками обрабатывает 100% импортных грузов, повышая эффективность таможенного контроля.
  • Борьба с коррупцией. Введен прозрачный отбор кадров, использование нательных видеокамер на пунктах пропуска и другие антикоррупционные меры.

Эксперты МВФ также определили направления для дальнейшего развития:

  • Расширение программы авторизованных экономических операторов (АЭО) и заключение международных соглашений об их взаимном признании.
  • Усиление диалога с бизнесом и общественностью перед принятием решений.
  • Внедрение искусственного интеллекта для оптимизации анализа и выявления рисков.
  • Сбалансирование антикоррупционных мер с карьерными стимулами для работников таможни.

Особое внимание МВФ уделил важности человеческого капитала: профессиональная команда остается ключевым фактором успеха реформ. Консультации с МВФ будут продолжаться до тех пор, пока Украина не интегрируется в европейское таможенное пространство, сохраняя при этом свои особенности.

Национальная стратегия доходов, утвержденная в декабре 2023 года, определяет направления реформирования таможенной службы до 2030 года и является частью обязательств Украины перед ЕС и МВФ. В 2024 году таможенные поступления выросли на 28,7% при росте импорта лишь на 11%, что МВФ назвал «впечатляющим результатом» благодаря реформам и эффективному управлению.

