Украина выполнила более 25% таможенных реформ Национальной стратегии доходов – МВФ отметил прогресс

Украина опережает график реформ таможенной системы.

Украина успешно реализовала более 25% инициатив таможенного компонента Национальной стратегии доходов на 2024–2030 годы, опережая установленные сроки. Об этом говорится в отчете Департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда, который подтверждает оценку Еврокомиссии относительно прогресса Украины в реформировании таможенной сферы. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Согласно отчету, Украина активно адаптирует таможенную систему к стандартам ЕС, в частности через обновление законодательства, внедрение цифровых технологий и усиление антикоррупционных мер. Среди ключевых достижений:

Гармонизация с европейским законодательством. Принят закон, который приближает отдельные положения Таможенного кодекса Украины к стандартам ЕС. В настоящее время продолжается разработка нового кодекса, который будет полностью соответствовать европейским нормам.

Цифровизация таможенных процессов. Утвержден стратегический план цифрового развития Государственной таможенной службы, который базируется на европейском плане электронной таможни (MASP-C). Это способствует интеграции с таможенными системами ЕС, модернизации бизнес-процессов и сотрудничеству с другими фискальными органами.

Риск-ориентированный контроль. Автоматизированная система управления рисками обрабатывает 100% импортных грузов, повышая эффективность таможенного контроля.

Борьба с коррупцией. Введен прозрачный отбор кадров, использование нательных видеокамер на пунктах пропуска и другие антикоррупционные меры.

Эксперты МВФ также определили направления для дальнейшего развития:

Расширение программы авторизованных экономических операторов (АЭО) и заключение международных соглашений об их взаимном признании.

Усиление диалога с бизнесом и общественностью перед принятием решений.

Внедрение искусственного интеллекта для оптимизации анализа и выявления рисков.

Сбалансирование антикоррупционных мер с карьерными стимулами для работников таможни.

Особое внимание МВФ уделил важности человеческого капитала: профессиональная команда остается ключевым фактором успеха реформ. Консультации с МВФ будут продолжаться до тех пор, пока Украина не интегрируется в европейское таможенное пространство, сохраняя при этом свои особенности.

Национальная стратегия доходов, утвержденная в декабре 2023 года, определяет направления реформирования таможенной службы до 2030 года и является частью обязательств Украины перед ЕС и МВФ. В 2024 году таможенные поступления выросли на 28,7% при росте импорта лишь на 11%, что МВФ назвал «впечатляющим результатом» благодаря реформам и эффективному управлению.

