Украина выполнила более 25% таможенных реформ Национальной стратегии доходов – МВФ отметил прогресс

Украина успешно реализовала более 25% инициатив таможенного компонента Национальной стратегии доходов на 2024–2030 годы, опережая установленные сроки. Об этом говорится в отчете Департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда, который подтверждает оценку Еврокомиссии относительно прогресса Украины в реформировании таможенной сферы. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.
Согласно отчету, Украина активно адаптирует таможенную систему к стандартам ЕС, в частности через обновление законодательства, внедрение цифровых технологий и усиление антикоррупционных мер. Среди ключевых достижений:
Эксперты МВФ также определили направления для дальнейшего развития:
Особое внимание МВФ уделил важности человеческого капитала: профессиональная команда остается ключевым фактором успеха реформ. Консультации с МВФ будут продолжаться до тех пор, пока Украина не интегрируется в европейское таможенное пространство, сохраняя при этом свои особенности.
Национальная стратегия доходов, утвержденная в декабре 2023 года, определяет направления реформирования таможенной службы до 2030 года и является частью обязательств Украины перед ЕС и МВФ. В 2024 году таможенные поступления выросли на 28,7% при росте импорта лишь на 11%, что МВФ назвал «впечатляющим результатом» благодаря реформам и эффективному управлению.
