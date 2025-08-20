У липні в Україні зареєстрували понад 7 тисяч електрокарів – хто в лідерах

Назвали регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їхні бестселери.

Джерело фото: Mateusz Zatorski / Unsplash

У липні автопарк України поповнився більш ніж 7 тис. електромобілів (BEV). Такі дані оприлюднили в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Лідери за кількістю реєстрацій:

Львівська область – 970 авто (88% вживані);

– 970 авто (88% вживані); Київ – 884 авто (62% вживані);

– 884 авто (62% вживані); Київська область – 673 авто (68% вживані);

– 673 авто (68% вживані); Дніпропетровська область – 584 авто (68% вживані);

– 584 авто (68% вживані); Одеська область – 400 авто (69% вживані).

Бестселери серед нових авто:

BYD Song Plus – найпопулярніший у більшості регіонів;

– найпопулярніший у більшості регіонів; Honda eNS1 – лідер на Дніпропетровщині.

Серед ввезених вживаних:

Tesla Model Y – Київ, Київська область, Львівщина та Дніпропетровщина;

– Київ, Київська область, Львівщина та Дніпропетровщина; Nissan Leaf – Одещина.

