У липні в Україні зареєстрували понад 7 тисяч електрокарів – хто в лідерах

12:47, 20 серпня 2025
Назвали регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їхні бестселери.
Джерело фото: Mateusz Zatorski / Unsplash
У липні автопарк України поповнився більш ніж 7 тис. електромобілів (BEV). Такі дані оприлюднили в асоціації українських автовиробників «Укравтопром».
Лідери за кількістю реєстрацій:
- Львівська область – 970 авто (88% вживані);
- Київ – 884 авто (62% вживані);
- Київська область – 673 авто (68% вживані);
- Дніпропетровська область – 584 авто (68% вживані);
- Одеська область – 400 авто (69% вживані).
Бестселери серед нових авто:
- BYD Song Plus – найпопулярніший у більшості регіонів;
- Honda eNS1 – лідер на Дніпропетровщині.
Серед ввезених вживаних:
- Tesla Model Y – Київ, Київська область, Львівщина та Дніпропетровщина;
- Nissan Leaf – Одещина.
