В июле в Украине зарегистрировали более 7 тысяч электрокаров – кто в лидерах

﻿﻿Названы регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры.

Источник фото: Mateusz Zatorski / Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В июле автопарк Украины пополнился более чем 7 тыс. электромобилей (BEV). Такие данные опубликовали в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Лидеры по количеству регистраций:

Львовская область – 970 авто (88% подержанные);

Киев – 884 авто (62% подержанные);

Киевская область – 673 авто (68% подержанные);

Днепропетровская область – 584 авто (68% подержанные);

Одесская область – 400 авто (69% подержанные).

Бестселлеры среди новых авто:

BYD Song Plus – самый популярный в большинстве регионов;

Honda eNS1 – лидер на Днепропетровщине.

Среди ввезённых подержанных:

Tesla Model Y – Киев, Киевская область, Львовщина и Днепропетровщина;

Nissan Leaf – Одесщина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.