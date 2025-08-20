В июле в Украине зарегистрировали более 7 тысяч электрокаров – кто в лидерах

12:47, 20 августа 2025
Названы регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры.
Источник фото: Mateusz Zatorski / Unsplash
В июле автопарк Украины пополнился более чем 7 тыс. электромобилей (BEV). Такие данные опубликовали в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».
Лидеры по количеству регистраций:
- Львовская область – 970 авто (88% подержанные);
- Киев – 884 авто (62% подержанные);
- Киевская область – 673 авто (68% подержанные);
- Днепропетровская область – 584 авто (68% подержанные);
- Одесская область – 400 авто (69% подержанные).
Бестселлеры среди новых авто:
- BYD Song Plus – самый популярный в большинстве регионов;
- Honda eNS1 – лидер на Днепропетровщине.
Среди ввезённых подержанных:
- Tesla Model Y – Киев, Киевская область, Львовщина и Днепропетровщина;
- Nissan Leaf – Одесщина.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.