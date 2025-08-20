До законопроекту про податкові пільги для Defence City заклали «міну» щодо державного регулювання цін на протези – Третьякова

Законопроект про пільги для обраних підприємств Defence City повертає практику регулювання цін державою на протезно-ортопедичні засоби – Галина Третьякова.

До фінальної редакції законопроекту 13420 про широкі податкові пільги для обраних Міноборони до переліку підприємств Defence City заклали «міну» у вигляді регулювання цін на протезно-ортопедичні засоби. Про це повідомила голова соціального комітету парламенту Галина Третьякова.

«Попросила голову Верховної Ради Руслана Стефанчука поставити на голосування для її підтвердження правку №1570, враховану головним Комітетом ВР з питань фінансів до законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу 13420 та передбачити право на виступ до 1 хв.

Хочу зазначити, що дана правка грубо порушує Регламент Верховної Ради, якою вносяться зміни до законів «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», зміни до яких відсутні у законопроекті до першого читання.

З одного боку, такі зміни не стосуються підтримки підприємств ОПК, з другого боку, ми у комітеті соцполітики направили листа на Данила Гетманцева про неможливість врахувати запропоновану ним редакцію», зазначила Третьякова.

Так, за її словами, ці поправки повертають практику регулювання/встановлення цін на частину ДЗР (допоміжних засобів реабілітації), а саме на протезно-ортопедичні засоби.

«Прощавай ринкові умови – держава зараз відрегулює – а навіщо повертають? (читай далі)

Тому що запропонувати БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ фінансування з державного бюджету – тобто, створюють схему відкатів, яку якось потрібно було обмежити, тому почали регулювати, а чому вирішили не обмежувати ? (читай далі)

Сьогодні для військових верхня межа в встановлена ПКМУ / 4 млн грн – утричі більше, ніж для цивільних (включаючи дітей які постраждали від вибухонебезпечних речовин). Найдорожчий протез верхніх кінцівок коштує наразі – 80 000 тисяч доларів.

З одного боку – ніхто не заважає уряду підняти верхню планку, з другого боку – цього достатньо для найдорожчого протезу. Водночас проблема не в вартості, а в тому, що в гострій стадії (ампутації) людина ще не знає, який ДЗР йому підійде найкраще – і проблема в тому, що витрачати потрібно більше на послугу ерготерапевта та соціального працівника – на послугу підбору ДЗР (вони наразі як конструктор «Лего»), заміну у разі потреби та на супровід консультантів (включаючи реабілітологів) - для цього ми створили в законі, але не завжди ще на практиці, мультидисциплінарну команду.

Проблема набагато ширше, ніж зарегулювати ціну та зробити необмежений потік грошей на виробників, кошти потрібно витрачати НА СУПРОВІД, на СОЦПОСЛУГУ, розвивати інфраструктуру обслуговування (навчання користуванням, абілітації, ремонтів, заміни).

ЯК МОЖНА без фахівців соцсфери – податківцями – приймати бездумно ці правки із слоганами «за краще життя», ще й БЕЗ ОБГОВОРЕННЯ і БЕЗ МОЖЛИВОСТІ внести правки іншим народним депутатам?

Це той випадок, коли прості (здається) рішення не працюють, ба більше повертають радянські підходи», зазначила Третьякова.

Зазначимо, що поправкою, про яку каже Третьякова, статтю 11 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» пропонується доповнити пунктом 8 такого змісту:

«Держава гарантує повне безоплатне забезпечення військовослужбовців, які отримали поранення чи травми внаслідок військових дій чи полону, високоефективними, найвищого рівня якості протезно-ортопедичними виробами, без встановлення верхньої межі витрат на особу.

Держава регулює ціни на протезно-ортопедичні вироби шляхом референтного ціноутворення та формування Національного каталогу цін на протезно-ортопедичні вироби у порядку, затвердженому Кабміном.

Фінансування забезпечення військовослужбовців протезно-ортопедичними виробами здійснюється незалежно від наявних лімітів у бюджеті, шляхом першочергового спрямування додаткових видатків на охорону здоров’я або створення окремої бюджетної програми. Забороняється обмеження права військовослужбовця у виборі протезно-ортопедичного виробу».

У пункті 2 ч. 1 статті 13 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» пропонується також визначити, що держава регулює ціни на протезно-ортопедичні вироби шляхом референтного ціноутворення та формування Національного каталогу цін на протезно-ортопедичні вироби у порядку, затвердженому Кабміном.

Також статтю 26 Закону «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» пропонується доповнити новими частинами такого змісту:

«Держава гарантує повне безоплатне забезпечення осіб, визначених частиною першою статті 3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», та осіб з інвалідністю внаслідок війни високоефективними, найвищого рівня якості протезно-ортопедичними виробами, без встановлення верхньої межі витрат на особу.

Держава регулює ціни на протезно-ортопедичні вироби шляхом референтного ціноутворення та формування Національного каталогу цін на протезно-ортопедичні вироби у порядку, затвердженому Кабміном.

Виготовлення та/або постачання протезів, ортезів у тому числі комплектувальних виробів до них, на території України здійснюється суб’єктами господарювання на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством.

Фінансування забезпечення осіб, визначених ч. 1 статті 3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», та осіб з інвалідністю внаслідок війни протезно-ортопедичними виробами здійснюється незалежно від наявних лімітів у бюджеті, шляхом першочергового спрямування додаткових видатків на охорону здоров’я або створення окремої бюджетної програми. Забороняється обмеження права осіб, визначених частиною першою статті 3 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», та осіб з інвалідністю внаслідок війни у виборі протезно-ортопедичного виробу».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроектом 13420 пропонується обмежити доступ до інформації про підприємства з переліку, який визначить Міноборони, та їх майно в публічних реєстрах.

Автор: Наталя Мамченко

