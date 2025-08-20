В законопроект о налоговых льготах для Defence City заложили «мину» относительно государственного регулирования цен на протезы – Третьякова

Законопроект о льготах для избранных предприятий Defence City возвращает практику регулирования цен государством на протезно-ортопедические средства – Галина Третьякова.

В финальную редакцию законопроекта 13420 о широких налоговых льготах для избранных Минобороны в перечень предприятий Defence City заложили «мину» в виде регулирования цен на протезно-ортопедические средства. Об этом сообщила глава социального комитета парламента Галина Третьякова.

«Попросила главу Верховной Рады Руслана Стефанчука поставить на голосование для ее подтверждения правку №1570, учтенную главным Комитетом ВР по вопросам финансов к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса 13420 и предусмотреть право на выступление до 1 мин.

Хочу отметить, что данная правка грубо нарушает Регламент Верховной Рады, которой вносятся изменения в законы «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине», изменения к которым отсутствуют в законопроекте к первому чтению.

С одной стороны, такие изменения не касаются поддержки предприятий ОПК, с другой стороны, мы в комитете соцполитики направили письмо Даниилу Гетманцеву о невозможности учесть предложенную им редакцию», — отметила Третьякова.

Так, по ее словам, эти поправки возвращают практику регулирования/установления цен на часть ВСР (вспомогательных средств реабилитации), а именно на протезно-ортопедические средства.

«Прощай рыночные условия – государство сейчас отрегулирует – а зачем возвращают? (читай дальше)

Потому что предложить БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ финансирование из государственного бюджета – то есть, создают схему откатов, которую как-то нужно было ограничить, поэтому начали регулировать, а почему решили не ограничивать? (читай дальше)

Сегодня для военных верхний предел установлен ПКМУ / 4 млн грн – втрое больше, чем для гражданских (включая детей, которые пострадали от взрывоопасных веществ). Самый дорогой протез верхних конечностей стоит сейчас – 80 000 тысяч долларов. С одной стороны – никто не мешает правительству поднять верхнюю планку, с другой стороны – этого достаточно для самого дорогого протеза. В то же время проблема не в стоимости, а в том, что в острой стадии (ампутации) человек еще не знает, какое ВСР ему подойдет лучше всего – и проблема в том, что тратить нужно больше на услугу эрготерапевта и социального работника – на услугу подбора ВСР (они сейчас как конструктор «Лего»), замену в случае необходимости и на сопровождение консультантов (включая реабилитологов) - для этого мы создали в законе, но не всегда еще на практике, мультидисциплинарную команду.

Проблема гораздо шире, чем зарегулировать цену и сделать неограниченный поток денег на производителей, средства нужно тратить НА СОПРОВОЖДЕНИЕ, на СОЦУСЛУГУ, развивать инфраструктуру обслуживания (обучение пользованию, абилитации, ремонту, замене).

КАК МОЖНО без специалистов соцсферы – налоговиками – принимать бездумно эти правки с лозунгами «за лучшую жизнь», еще и БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ и БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ внести правки другим народным депутатам?

Это тот случай, когда простые (кажется) решения не работают, более того возвращают советские подходы», — отметила Третьякова.

Отметим, что поправкой, о которой говорит Третьякова, статью 11 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» предлагается дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«Государство гарантирует полное безвозмездное обеспечение военнослужащих, которые получили ранения или травмы вследствие военных действий или плена, высокоэффективными, высшего уровня качества протезно-ортопедическими изделиями, без установления верхнего предела расходов на человека.

Государство регулирует цены на протезно-ортопедические изделия путем референтного ценообразования и формирования Национального каталога цен на протезно-ортопедические изделия в порядке, утвержденном Кабмином.

Финансирование обеспечения военнослужащих протезно-ортопедическими изделиями осуществляется независимо от имеющихся лимитов в бюджете, путем первоочередного направления дополнительных расходов на охрану здоровья или создания отдельной бюджетной программы. Запрещается ограничение права военнослужащего в выборе протезно-ортопедического изделия».

В пункте 2 ч. 1 статьи 13 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» предлагается также определить, что государство регулирует цены на протезно-ортопедические изделия путем референтного ценообразования и формирования Национального каталога цен на протезно-ортопедические изделия в порядке, утвержденном Кабмином.

Также статью 26 Закона «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине» предлагается дополнить новыми частями следующего содержания:

«Государство гарантирует полное безвозмездное обеспечение лиц, определенных частью первой статьи 3 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», и лиц с инвалидностью вследствие войны высокоэффективными, высшего уровня качества протезно-ортопедическими изделиями, без установления верхнего предела расходов на человека.

Государство регулирует цены на протезно-ортопедические изделия путем референтного ценообразования и формирования Национального каталога цен на протезно-ортопедические изделия в порядке, утвержденном Кабмином.

Изготовление и/или поставка протезов, ортезов в том числе комплектующих изделий к ним, на территории Украины осуществляется субъектами хозяйствования на основании лицензии, которая выдается в порядке, установленном законодательством. Финансирование обеспечения лиц, определенных ч. 1 статьи 3 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», и лиц с инвалидностью вследствие войны протезно-ортопедическими изделиями осуществляется независимо от имеющихся лимитов в бюджете, путем первоочередного направления дополнительных расходов на охрану здоровья или создания отдельной бюджетной программы. Запрещается ограничение права лиц, определенных частью первой статьи 3 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», и лиц с инвалидностью вследствие войны в выборе протезно-ортопедического изделия».

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 13420 предлагается ограничить доступ к информации о предприятиях из перечня, который определит Минобороны, и их имуществе в публичных реестрах.

Автор: Наталя Мамченко

