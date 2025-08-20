Ілон Маск відклав плани створення власної політичної партії — WSJ

За даними WSJ, Маск прагне зберегти зв’язки з Джей Ді Венсом, якого називають можливим спадкоємцем політичного руху Дональда Трампа MAGA.

Джерело фото: Roberto Schmidt/AFP/Getty Images

Мільярдер Ілон Маск тимчасово призупинив свої плани щодо створення нової політичної сили у США. Про це повідомили джерела, обізнані з його намірами, пише The Wall Street Journal.

ЗМІ пишуть, що Маск прагне зберегти зв’язки з Джей Ді Венсом, якого називають можливим спадкоємцем політичного руху Дональда Трампа MAGA. Водночас бізнесмен вирішив зосередитися на розвитку своїх компаній аби не відтягувати частину електорату від Республіканської партії.

Окрім того, деякі джерела стверджують, що Маск також розглядає можливість фінансово підтримати Венса, якщо той балотуватиметься у президенти у 2028-му році.

Нагадаємо, що раніше Американський мільярдер Ілон Маск заявляв, що думає про створення нової політичної сили у США.

«Народ висловився. Америці потрібна нова політична партія, яка представлятиме ті 80% середніх верств населення! І саме 80% людей з цим згодні», — написав Маск.

До цього він запустив опитування у соцмережі, запитавши користувачів, чи настав час створити в Америці нову політичну партію, яка фактично представлятиме 80% середніх верств населення.

За пропозицію проголосували 80,4%, проти — 19,6%.

Після цього Маск перепублікував допис і написав «The America Party» («Партія Америки») з натяком на назву нової політичної сили.

Перед цим між Дональдом Трампом та Ілоном Маском виникла публічна сварка. Глава Білого дому заявив, що «розчарувався» в Маску та, що він «зʼїхав з глузду», а Ілон Маск підтримав ідею імпічменту Дональду Трампу.

Також Маск вважає, що без його підтримки Трамп не зміг би перемогти на виборах.

